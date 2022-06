Ako stane ruski plin, šest milijuna ljudi ostaje bez posla. Što će Njemačka napraviti?

Ako Njemačka u cijelosti obustavi uvoz ruskog plina, to bi je moglo stajati 13 posto proizvodnje te oko šest milijuna radnih mjesta. I to u kratkom roku, do kraja ove godine. Rezultat je to koji pokazuje studija Bavarske gospodarske udruge.



– Osim smanjenja BDP-a za 12,7 posto, potpuna obustava uvoza ruskog plina imala bi i itekakav učinak na njemačku radnu snagu. Takav bi scenarij utjecao na 5,6 milijuna radnih mjesta – rekao je za Der Spiegel predsjednik spomenute udruge Betram Brossardt.