Rugali mu se zbog tv-debate, ljevičar blizak islamskoj zajednici: Tko je Bećirović i kako je pobijedio

Iz drugog pokušaja Denis Bećirović uspio je postati bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prije četiri godine bio je kandidat svoje Socijaldemokratske partije za tu poziciju, ali je tijesno izgubio od Šefika Džaferovića iz SDA. Istina, i tada su iz SDP-a tvrdili da je Bećirović pokraden, ali nisu uspjeli dokazati te tvrdnje.



Ovaj put Bećirović je imao bolju startnu poziciju jer je iza njegove kandidature stalo još deset opozicijskih stranaka. Iako je ostvario uvjerljivu pobjedu, mnogi će reći kako najmanje zasluga za to ima on sam. Teško da će Bećirović i njegov SDP to priznati, ali čini se kako su mu se ovaj put "zvijezde poklopile". Osim što je iza sebe imao nikada veći stranački blok, Bećiroviću je na ruku išlo i to što se glasovanje pretvorilo u svojevrsni referendum o Bakiru Izetbegoviću. Neke postizborne analize govore da je i dio glasača SDA odlučio zaokružiti Željka Komšića, a ne svog stranačkog lidera. Sam Komšić je, pak, u izbornoj noći izjavio kako su i glasači u nekim većinski hrvatskim sredinama odlučili "osvetiti se" Izetbegoviću za neusvajanje reforme Izbornog zakona tako što su glasovali za Denisa Bećirovića.