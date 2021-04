Roditeljima ozlijeđene curice prijeti 8 godina zatvora: 'Čeka nas jedan od najtužnijih Uskrsa'

Čeka nas jedan od najtužnijih Uskrsa. Ona je bila anđeo, jako dobro dijete. Voljelo ju je cijelo selo. Ogorčeni smo, ne možemo vjerovati da se to dogodilo. Ako se dogodi ono najgore, nećemo se više baviti udomiteljskim poslom – rekli su Darija i Branko Bojić, bivši udomitelji ozlijeđene dvoipolgodišnje djevojčice koja se od četvrtka bori za život u zagrebačkoj Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

Darija i Branko ne mogu doći sebi, ne prestaju plakati. Njih dvoje godinama se bave udomiteljstvom, a imaju i dvije svoje kćeri koje upravo završavaju fakultet. Curica je kod njih bila otkako su je njezini biološki roditelji doveli u novogradiški Centar za socijalnu skrb jer su rekli da se više ne mogu brinuti o njoj. Prije nego li je napunila dvije godine, djevojčica je lani vraćena u biološku obitelj. U petak poslijepodne i dalje je bila u moždanoj komi na Odjelu intenzivne njege u Klaićevoj.

– I dalje je vitalno ugrožena, na mehaničkoj je ventilaciji zbog ozljede središnjeg živčanog sustava mozga – kazao nam je zabrinutim tonom prof. Goran Roić, ravnatelj Klinike za djecu Zagreb.

Neurokirurški zahvat

Policija je u četvrtak uhitila roditelje djevojčice iz okolice Nove Gradiške, nakon što je malena u srijedu s teškim ozljedama glave i tijela dovedena u novogradišku bolnicu. Dovela ju je majka tvrdeći da je dijete palo i ozlijedilo se, no liječnici su i zbog drugih starijih ozljeda koje su pronašli po tijelu slučaj prijavili policiji.

– Dijete je primljeno s izuzetno teškim ozljedama i odmah se krenulo s reanimacijom. Po stabilizaciji stanja i intubaciji pacijentice pristupljeno je dijagnostičkoj obradi te su CT-om utvrđene izuzetno teške ozljede mozga, koje zahtijevaju operativno liječenje te je pacijentica premještena u Kliniku za dječje bolesti – rekao je dr. Josip Kolodziej, ravnatelj Opće bolnice u Novoj Gradiški. Nakon što su dijete reanimirali i intubirali, u stanju kome su ga prebacili u Zagreb, gdje je učinjen neurokirurški zahvat i dijete je priključeno na respirator.

Policija je dojavu o ozlijeđenom djetetu dobila u srijedu poslijepodne i odmah je počelo istraživanje. U četvrtak su zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava uhićeni 27-godišnji otac i 24-godišnja majka. Iz policije su izvijestili kako je rješenjem Centra za socijalnu skrb ostalo troje djece smješteno u udomiteljske obitelji, gdje će i ostati do završetka istrage. Potvrdili su i kako je otac djevojčice nekoliko puta evidentiran kao počinitelj prekršaja iz Zakona o zaštiti nasilja u obitelji, zbog čega je i sankcioniran.

– U tim slučajevima bio je nasilan prema supruzi, ne prema djeci – kazao je Damir Brezić, policijski službenik za odnose s javnošću u PU brodsko-posavskoj.

On je dodao i da roditeljima prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora zbog teških ozljeda koje je dijete pretrpjelo, a ako ishod djevojčice koja se trenutačno bori za život bude koban, onda će se kazneno djelo prekvalificirati u teško ubojstvo. Nakon ispitivanja u policiji, osumnjičeni su roditelji uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku, a zatim i nadležnom državnom odvjetništvu te sucu istrage. Na upit je li možda zakazala koja institucija, s obzirom na to da je otac već bio prekršajno prijavljivan za nasilje u obitelji, a dijete mu je ipak vraćeno, iz policije su odgovorili kako su od nadležnog Centra zatražili svu potrebnu dokumentaciju u vezi slučaja koji će, rekli su, zasigurno biti predmetom kriminalističkog istraživanja.

Kako smo neslužbeno doznali, ozlijeđena djevojčica rođena 2018. godine najstarija je od troje djece uhićenog para. Imaju još jedno dijete rođeno 2019. i jedno rođeno 2020. godine. S njima je u zajedničkom kućanstvu živjelo još jedno jednogodišnje dijete od jednog člana obitelji.

Policija je jučer utvrđivala okolnosti ozljeđivanja. Preostalo dvoje djece uhićenog para, kao i treće dijete koje je živjelo s njima, žurno je smješteno u udomiteljsku obitelj. Pregledat će ih pedijatar da utvrdi jesu li i ona ozljeđivana. Majka djeteta dala je liječnicima različite izjave – prvo da ne zna što se dogodilo, a poslije da je dijete palo. Djevojčica po cijelom tijelu ima svrab koja nije liječen, što upućuje na zanemarivanje djeteta.

Obitelj djevojčice otprije je poznata Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška. Djevojčica je kod udomitelja bila više od godinu dana, a onda vraćena u obitelj. U studenom prošle godine roditelji su, naime, došli u Centar tražeći da im se dijete vrati. Centar je organizirao susrete i kontakte da se dijete pripremi te je curica vraćena biološkoj obitelji jer su se, kažu, u međuvremenu promijenile okolnosti u samoj obitelj.

Socijalna radnica provjeravala

– Kad smo izdvajali dijete, roditelji nisu bili u braku. Vjenčali su se i sredili stambene prilike, došlo je do poboljšanja materijalne situacije. Dakle, okolnosti su se promijenile. No, određen je nadzor psihologa – istaknuo je ravnatelj novogradiškog Centra za socijalnu skrb Branko Medunić. On je dodao kako se nadzor provodio najmanje nekoliko puta mjesečno. Socijalna radnica provjeravala je uvjete, pomagala, savjetovala i podučavala roditelje kako skrbiti o djetetu. Medunić je rekao kako kod djeteta nisu uočene nikakve ozljede te kako je stvari poput ove nemoguće predvidjeti.

Ni u jednom trenutku nije bilo nikakvih naznaka ni informacija da bi moglo doći do situacije koja se dogodila. Nije se moglo utvrditi ni slutiti da bi dijete bilo zanemarivano, a kamoli zlostavljano. Po saznanju o tim sumnjama, mi smo ostalu djecu odmah izmjestili u udomiteljsku obitelj – rekao je Medunić.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u četvrtak je naložilo žurnu procjenu sigurnosti u obitelji, a nakon što je utvrđen rizik za sigurnost djece, Centar je izdvojio ostalo troje djece, a roditelji su uhićeni. U petak su uputili upravni nadzor u novogradiški Centar. – Zatraženo je provođenje stručnog nadzora od nadležnih komora nad radom djelatnika Centra kod kojih je obitelj bila u tretmanu – poručuju iz kabineta ministra Josipa Aladrovića i dodaju da će Centar po službenoj dužnosti žurno podnijeti i kaznenu prijavu protiv roditelja zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela.