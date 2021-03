Rodile su usred kaosa nakon potresa: Nikad neću zaboraviti taj dan

Nikada neću zaboraviti taj dan, bio je jedan od najljepših u mojem životu. Ni potres ga nije uspio pokvariti – govori Ivana Plivelić, mlada majka koju je 22. ožujka 2020. zatekao s trbuhom do zuba u posljednjim tjednima njezine druge trudnoće. Ivana je bila među onim mamama koje su nakon potresa u pidžamama i ogrtačima izišle na ciču zimu pred bolnicu u Petrovoj i postale jedan od simbola zagrebačkog potresa. Njezina kćerkica Magdalena prelijepa je, vesela i zdrava djevojčica koja će danas proslaviti prvi rođendan. Rođena je u 10 sati i 10 minuta, manje od četiri sata nakon potresa.

Suprug je čekao u autu

– Trudovi su mi počeli pola sata prije prvog potresa. Kada je zatreslo, morali smo izići iz bolnice, no nije me bilo strah. Fokusirala sam se na to da porod prođe najbolje moguće pa nisam stigla razmišljati. Puno me više uplašio petrinjski potres – prisjeća se Ivana. Nakon što su ih evakuirali pred Petrovu, rečeno joj je neka se pripremi za porod u automobilu, no u međuvremenu je sigurnom proglašena jedna prostorija na onkologiji.

– Porod je bio prirodan, a Magdalena je rođena zdrava – govori mama Plivelić, koja će prošlu godinu pamtiti uglavnom po dobrom. Čak joj je i proljetni lockdown išao u prilog.

– Zbog korone je suprug Zdravko bio kod kuće uz nas. Kada sam rađala, čekao nas je u autu ispred bolnice, a puštene smo kući već popodne – ističe ona. Magdalenin će rođendan proslaviti u krugu obitelji.

– Slavit će ga zajedno s bratom Antom. On slavi četvrti samo dan nakon nje, 23. ožujka. Lani ga zbog pandemije i potresa nismo mogli proslaviti pa ćemo to nadoknaditi danas – smije se Ivana.

Kad razmišlja o protekloj godini, kaže, želi se sjećati samo lijepih trenutaka.

– Magdalena je izrazito veselo dijete. Ona je naš izvor radosti. Da prođem kroz sve ovo s mirom, pomogla mi je vjera u Boga. Danas na sve to gledam s osmijehom jer, kada pogledam Magdalenu, vidim pobjedu dobra nad zlim. U njoj vidim pobjedu života – zaključuje ponosna majka.

I za Petru Jandrijević, koja je u Kliničkoj bolnici Merkur rodila prvo dijete tik nakon što je streslo, zauvijek će to biti dan kad je postala mama.

Hoće li stići u sali?

– Da mi je netko rekao u kakvim ću uvjetima rađati, ne bih mu vjerovala. Unatoč potresu i koroni, bilo mi je to divno iskustvo i, kao i svaka majka, ponosim se time – govori mama malog Pavla koji također danas u krugu obitelji slavi prvi rođendan. A porod je, kaže, bio kao u filmu. Cijeli dan je prije toga provela u strci i ništa nije išlo po planu.

– Rodila sam dan prije termina. Osjetila sam potres, ali u tom trenutku nisam bila potpuno svjesna situacije, nisam ga doživjela. Tek mjesec-dva kasnije, kad sam mislila o tome, nije mi bilo svejedno i postala sam svjesna tadašnje situacije – prisjeća se.

Odjel s bebama su evakuirali, dodaje, i nisu znali što će s njom, hoće li je stići poroditi u sali ili će to učiniti na parkiralištu.

– Jako sam zahvalna sestrama i liječnicima koji su me smirili i pružili mi potporu – zaključuje Petra Jandrijević, napominjući kako je njezin sin zahvaljujući njima danas živ, zdrav i živahan.