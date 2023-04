Rimac ruši alibije da se iz Hrvatske mora otići zbog uhljeba i korupcije

U dobi od 35 godina, kada prema statistikama prosječni Hrvatek napušta topli roditeljski dom okuražen za prvi samostalni let u životu, Mate Rimac već je svjetski poznata faca. U tim godinama Rimac više nije 100-postotni vlasnik svoje Rimac Grupe, nego “samo” najveći pojedinačni suvlasnik od njih 22, s udjelom od 37 posto, njemački Porsche ima 24 posto, Hyundai 12, a ostali drže 27 posto. Taj je novotehnološki automobilski konglomerat sredinom prošle godine procijenjen da vrijedi 2,2 milijarde eura. Većinski je vlasnik on još nekoliko tvrtki, Bugatti Rimac, koja proizvodi automobile o kojima većina može samo sanjati, Bugattija i Nevere, i tu ima udjele od 55 posto, a Porsche 45 posto. Za našu priču najvažnije je i najzanimljivije to što Rimac nije jedan od onih Hrvata koji su iz raznih razloga morali otići iz Hrvatske da bi postigli svjetski uspjeh. Naprotiv, on je prvi ozbiljni Hrvat koji je u Hrvatsku doveo na stotine u svijetu već potvrđenih vrhunskih inovatora i eksperata koji sada umjesto nekog američkog, britanskog, indijskog, irskog, južnokorejskog sna ostvaruju svoj hrvatski san. Sjedište njegovih tvrtki je u Hrvatskoj, zapošljava već više od 2 tisuće ljudi, a kada u ovoj godini dovrši svoj golemi kompleks Campus kod Kerestinca, imat će ih već više od 2500. Barem trećina tih zaposlenika su stranci, većinom inženjeri, razni IT genijalci i frikovi skupljeni odasvuda. Za svijet Rimac je hrvatski brend.