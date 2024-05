Rijetke kovanice mogu biti vrlo vrijedne: Ovo je popis nekih od posebnijih centi

Rijetke kovanice ne zanimaju smo numizmatičke, nego i brojne druge znatiželjnike. Primjerice, kada naiđu na stare novčiće, mnogi se zapitaju jesu li rijetki te koja je njihova vrijednost. Portal Young Platform, koji se inače bavi kriptovalutama, sastavio je popis rijetkih kovanica centi te istaknuo koje su najvrjednije.

Kovanice od 50 centi

Većina kovanica od 50 centi koje su danas u optjecaju potječu iz 2002. godine. S druge strane, 50 centi iz 2007. je teže pronaći, iako je iskovano 4.994.490 primjeraka. Razlog za poteškoće u pronalaženju kovanice usprkos velikoj tiraži još uvijek je nejasan, no one mogu vrijediti od 2 do 10 eura ako nemaju znakova cirkulacije. Veće vrijednosti mogli bi imati 50 centi iz Malte, posebno oni iz 2011., 2012., 2014., 2015. i 2021. Među numizmatičarima atraktivne su i kovanice od 50 centi iz Monaka. One iz Portugala iz 2007. vrijede oko 50 eura, a vatikanske mogu biti i do 55 eura.

Kovanice od 20 centi

Općenito govoreći, kovanice od 20 centi vrijedne su ako imaju neke osobitosti, kao što su pogreške u kovanju ili višak metala. U takvim se slučajevima njihova vrijednost kreće od 3,25 do 55 eura.

Kovanice od 10 centi

Među najuzbudljivijim kovanicama su one iz 2008. godine iz Malte ili one iskovane 2002., čije su greške u proizvodnji dovele do kotacija od 236 do 288 eura.

Kovanice od 5 centi

Kovanica iz 2002. iz Irske, Portugala, Grčke i Španjolske vrijedi 1 euro, kovanica iz Malte iz 2008. s gravurom hrama Mnajdra vrijedi 1 euro, kovanica iz 2003. iz San Marina vrijedi 10, dok vrijednost od 40 eura može dosegnuti kovanica iz 2002. godine iz Vatikana.

Kovanica od 1 centa

Najrjeđi 1 cent koji danas postoji je onaj koji je nastao greškom - ima gravuru samo na poleđini i nema godinu kovanja. Njegova vrijednost je oko 550 eura. Drugi primjerci, međutim, imaju znatno niže cijene. Rijetki 1 cent iz 2004. iz Grčke, Luksemburga i Nizozemske vrijedi 1 euro, a iz San Marina iz 2003. oko 10 eura. Kovanica Nizozemske iz 1999. vrijedi oko 1,20 eura, dok malteška kovanica s likom hrama Mnajdre vrijedi 2 eura. Young Platform ističe kako ne treba zaboraviti ni rijetku Mole Antonellianu od 1 centa, na kojoj je greškom iskovan lik kovanice od 2 centa. Vrijednost toga je oko 2500/3000 eura.