Ričard kreće u utrku za Sabor: Izlazi na izbore u Dalmaciji

Ričard nezavisni s listama za devetu i desetu izbornu jedinicu kreće u utrku za Sabor. Potvrdio je izlazak na izbore za Večernji list Enio Meštrović. Najavio je to i dan ranije objavom na fejsbuku i spotom pod naslovom Iđemo gori, a iako su i zadarski političari pred prošle lokalne izbore mislili da je ovaj performer samo šlag na tortu političkog showa, te ismijavanje političkih elita i sistema use na se i podase, ovaj omiljeni dalmatinski performer Eino Meštrović alias Ričard ih je razuvjerio.

On je na prošlim lokalnim izborima osvojio najviše oporbenih mandata i zapravo preoteo zadarsko gradsko vijeće HDZ-u prvi put u povijesti. No, on nije podržao ni SDP. Zadar i trenutno nema usvojen proračun, a Ričard ga uvjetuje prihvaćanjem zahtjeva za izmjenom proračuna, u prijevodu zaustavljanjem betonizacije. Ričard će, kako doznajemo, biti prvi u desetoj izbornoj jedinici, a njegov kolega “Dragan” iz itekako posjećenih spotova na društvenim mrežama prvi u devetoj izbornoj jedinici.