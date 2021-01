Nove turbulencije u SAD-u: Republikanci strahuju jer bi Trump mogao osnovati svoju stranku

Bivši američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o osnivanju svoje političke stranke kako bi pokušao iskoristiti veliku popularnost među republikanskim biračima. Ime organizacije moglo bi biti Patriotska stranka ili pak Učinimo Ameriku opet velikom (prema krilatici iz kampanje Make America Great Again – MAGA). Jedan od glavnih Trumpovih ciljeva jest pokušati na izborima pobijediti one republikance u koje je izgubio povjerenje posljednjih mjeseci, najčešće zato što su odbili širiti lažne teorije o tomu da su mu ukrali dobivene izbore.

Ima i sredstva od donacija

Bivši američki lider ranije je ovog mjeseca opozvan u Zastupničkom domu, a to je tijelo jučer poslalo proces Senatu. Glasanje o potvrdi opoziva, odnosno ‘suđenje’ sada već bivšem predsjedniku trebalo bi se održati u veljači. Demokratima treba podrška 17 senatora iz Trumpove stranke, a on vjeruje da će prijetnja osnivanjem treće stranke utjecati na republikanske senatore da glasaju protiv opoziva, reklo je Washington Postu više ljudi iz njegova okruženja.

Senat bi bivšem predsjedniku, kada bi se opoziv potvrdio, mogao zabraniti i daljnje bavljenje politikom. Trump je već napravio listu republikanaca koje želi svrgnuti na republikanskim predizborima, a među njima su i oni koji su glasali za njegov opoziv u Zastupničkom domu poput Liz Cheney. Želi svrgnuti i guvernera Georgie Briana Kempa te centrističku senatoricu Lisu Murkowski. Za tu bi mu svrhu dobro došli kandidati iz njegove moguće, treće stranke. Bivši predsjednik za izborne kampanje ima na raspolaganju 70 milijuna dolara iz prijašnjih donacija.

Trumpovo osnivanje treće stranke moglo bi predstavljati kulminaciju rata unutar Republikanske stranke koja se podijelila na Trumpovu frakciju s jedne te sve ostale s druge strane. Kako je stranka izgubila kontrolu nad svim granama vlasti u ovoj godini, a već 2022. su na redu izbori za trećinu Senata, cijeli Zastupnički dom i većinu guvernera, sudbina republikanaca na tim izborima mogla bi se usko vezati za Trumpovu političku budućnost te utjecaj koji će imati u stranci. Najmoćniji republikanac u Senatu Mitch McConnell već je rekao da smatra da je Trump isprovocirao upad svojih pristaša u zgradu Kongresa 6. siječnja. Utjecajni voditelji Fox Newsa poput Seana Hannityja pozivaju McConnella da odstupi s mjesta jednog od lidera stranke.

Lojalni samo Trumpu

Bivši predsjednik ostaje popularan među biračima, prema anketama Washington Posta i ABC-ja, 60% republikanca misli da bi stranka trebala slijediti nekonvencionalan put koji je zacrtao.

– Velika većina republikanskih glasača, volontera, donora više nisu lojalni stranci ili kandidatima samo zato što imaju slovo ‘R’ kaj sebe. Lojalni su sada Donaldu J. Trumpu – rekla je Marjorie Taylor Greene. Ona je jedna od novih zastupnica, izrazito bliskih bivšem predsjedniku te je čak podržala i ekstremističku grupu teoretičara zavjera QAnon.

S obzirom na to da je Trump blokiran na Twitteru i ostalim društvenim mrežama, bit će prisiljen pronaći druge političke platforme. Već neko vrijeme spominje se da možda planira osnovati i svoju televiziju koja bi mu to mogla omogućiti. To bi ga pak moglo dovesti u poziciju konkurenta konzervativnog Fox Newsa čiji će voditelji zatim morati birati između lojalnosti svojoj mreži i političaru kojeg su uglavnom podržavali.