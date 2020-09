Rekonstrukcija pucnjave u Trnju odgođena jer nije došao balističar

Zbog nedolaska vještaka balističara morala je biti otkazana rekonstrukcija pucnjave koja se lani u studenom dogodila pred policijskom postajom u Ulici Kruge u Zagrebu. Za tu pucnjavu, koja je kvalificirana kao pokušaj ubojstva, optužen je Gino Hamidović (31), kojem se zbog toga sudi na zagrebačkom Županijskom sudu.

Njega su pravosudni policajci doveli iz Remetinca, a osim njega na rekonstrukciji su bili njegovi odvjetnici, tužiteljica, sudac Ivan Turudić te oštećeni Gino Hrustić. Uz to, policija je prethodno morala osigurati mjesto rekonstrukcije, no sve je to bilo uzalud kad nije došao balističar koji bi na mjestu događaja trebao rekonstruirati što se točno tog dana dogodilo. Sucu Turudiću stoga nije preostalo ništa drugo do da otkaže zakazanu rekonstrukciju te odredi novi termin njezinog održavanja.

Prema optužnici, Hamidović se tereti da se 25. studenog lani oko 16 sati u Porscheu zaustavio u Ulici Kruge kod kućnog broja 27 u trenutku dok je Hrustić prelazio cestu preko pješačkog prijelaza. Hrustić je malo prije toga izašao iz policijske postaje te je krenuo prema svom parkiranom vozilu.

No u tom trenutku je, Hamidović, kako ga se tereti kroz prozor Porschea podigao pištolj kalibra 7,62 mm i ispalio jedan hitac prema Hrustiću te se odvezao. Hamidović niječe krivnju, a vještak balističar u svom nalazu nije znao reći gdje se u trenutku ispaljenja hica nalazio Hrustić, pa je sud odredio da će se to utvrditi rekonstrukcijom.Hrustić je ispričao da je taj dan išao u PP Trnje riješiti kaznu. Ne znam koliko je točno bilo sati, no rekli su mu da referentice nema i da dođem sutradan.

- Spazio sam Porsche čim sam izašao iz postaje.

On je stao kod pješačkom prijelaza. Pitao sam ga: "Što ti imaš protiv mene?", na što je on rekao: "Dođi" i opsovao mi majku te rekao da će me sad ubiti. Nakon toga je izvadio pištolj i zapucao, a ja sam otišao u postaju to prijaviti - opisao je događaj Hrustić tijekom suđenja.

Pojasnio je i da Hamidovića poznaje od malena te da su i rodbina u 3. ili 4. koljenu, a naveo je i da nisu bili u sukobu nakon čega je dodao.

- Oni su ubili mog bratića Hašima Osmanovića.

Riječ je o ubojstvu koje se dogodilo u veljači 2012. na Aveniji Dubrava. za to je ubojstvo prvotno bio osumnjičen Gino Hamidović koji je neko vrijeme proveo u istražnom zatvoru, no kaznena prijava je na koncu protiv njega odbačena, a počinitelj još nije nađen.