Rekla mu da nije udana i pozvala ga u kafić. A onda se pojavio ljubomorni suprug...

Tuđa žena i društvene mreže pokazale su se kao ne baš dobra kombinacija za D.O. (38). Jer to dvoje dovelo ga je na koncu na optuženičku klupu zato što ga je T.M. tužio, navevši da ga je ja lakše ozlijedio. Riječ je o događaju koji se zbio 27. prosinca 2016. ispred jednog zagrebačkog kafića kada je D.O. više puta udario i pljusnuo T.M., čak i kad je ovaj bio na podu. Lakše ga je ozlijedio zbog čega je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu uvjetno osuđen na pet mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Osim toga D.O. mora T.M. nadoknaditi štetu te mu platiti 8500 kuna, a mora platiti i oko 2000 kuna sudskih troškova.

Inače, u ovom postupku presuda je donesena po privatnoj tužbi T.M. koja je podnesena u siječnju 2017., a u kojoj je on D.O. optužio za nanošenje ozljeda.

- Ne smatram se krivim, a cijeli ovaj događaj je splet nesretnih okolnosti. Prije ovog događaja bio sam preko Facebooka u kontaktu s B.M., suprugom T.M. No ona mi je rekla da nije u braku te me je pozvala da dođem u kafić. Našli smo se, a jedan moj prijatelj, kada me vidio s njom, kazao mi je da ona ima ljubomornog muža te da nije prvi put da se ovako s nekim nalazi po kafićima. Tada je i ona priznala da je u barku. U jednom trenutku ugledala je i T.M., a njegova je supruga počela je paničariti, govorila mi je da se pazim, da se čuvam. Vidio sam ga kroz prozor i htio sam riješiti tu situaciji. Pričao je na mobitel i bio je ljut, a ja sam mu htio reći da nemam ništa s njegovom ženom. Ona je i dalje paničarila, pa sam ja otvorio prozor da ga pitam možemo li razgovarati. On je kimnuo, a ja sam izašao iz kafića jer su gosti postojali nervozni. T.M. je išao po stepenicama. Bio je ljut, imao sam osjećaj da će me udariti pa sam ja njega prvi udario. Udario sam i kada je bio na podu, zapravo dao sam mu pljuske - branio se D.O., koji je dok je pričao kako je udario T.M. i - zaplakao.

Kazao je i da mu je žao što je do svega došlo.

- Meni nije bila namjera razoriti obitelj i do toga nije trebalo doći. Govorio sam B.M., supruzi T.M. da se ne može tako ponašati, ako želi sačuvati obitelj. No i nakon ovog događaja ona je pokušavala sa mnom održavati kontakt preko Facebooka i WhatsUpa, pa sam je više puta blokirao. No našla bi načina da preko prijatelja dođe do mene, pa sam zbog nje mijenjao i karticu mobitela. Ja se nje bojim, jer njezino ponašanje nije normalno. Policiji se zbog toga nisam obraćao jer ne želim nikome biti problem, no molim sud da me zaštiti od nje - zaključio je D.O.

Otegotnih mu okolnosti sud nije našao, a olakotnim mu je cijenjeno iskreno priznanje i kajanje, što je do tog događaja bio neosuđivan, što je događaju prethodila komunikacija između njega i supruge T.M., što je bio povod događaju...