Ratzingerove je imao jake veze s Hrvatskom

Pokojni papa u miru Benedikt XVI. tri je puta za svoga života bio službeno u Hrvatskoj. Najpoznatiji je njegov treći dolazak polovicom 2011. godine, kad je došao u pastoralni pohod Hrvatskoj kao poglavar Katoličke crkve. No prije toga bio je dva puta u Hrvatskoj kao kardinal i pročelnik Kongregacije za nauk vjere, današnjeg Zbora za nauk vjere. U Hrvatsku ga je ta dva puta “doveo” njegov prethodnik na položaju pročelnika, pokojni kardinal Franjo Šeper.



Nažalost, Šeper je do danas nekako zapostavljen u (crkvenoj) javnosti, a bio je najviše rangirani Hrvat u hijerarhiji Katoličke crkve. Papa Pavao VI. imenovao ga je pročelnikom Kongregacije za nauk vjere 1968. godine s položaja zagrebačkog nadbiskupa te je tu službu obavljao do umirovljenja krajem studenoga 1981. godine. Kao prvi Hrvat i prvi netalijan na tom važnom položaju, reorganizirao je rad Kongregacije u duhu reformi koje je potaknuo Drugi vatikanski koncil. Bio je također prvi predsjednik Međunarodne teološke komisije (1969.–1981.) i Papinske biblijske komisije (1973.–1978.) te sudionik konklava 1978. godine, kad su za pape izabrani Ivan Pavao I. i Ivan Pavao II.