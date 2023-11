Ratni zločini u Vukovaru i okolici: Na prijavi je 51 časnik bivše JNA, od general pukovnika do kapetana

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava i predsjednik Savjeta za branitelje gradonačelnika Tomislav Josić na današnjoj konferenciji za novinare govorili su o nedavno podnijetoj kaznenoj prijavi za ratne zločine počinjene u Vukovaru. Kako je rečeno prijavu su podignuli Centar dr. Ivan Šreter i Grad Vukovar koji i plaća odvjetnika. Istaknuto je kako su u prijavi navedena imena 51 pripadnika tadašnje JNA, od general pukovnika do kapetana, koji se smatraju odgovornima za ratne zločine počinjene u Vukovaru i okolici i činjenici da je grad bio sravnjen sa zemljom.

-Na žalost ovo nije ni vrijeme ni mjesto niti mi trebamo da se bavimo ovim stvarima. To su trebale državne institucije napraviti ali nisu sve ove godine. Ako je jedna civilna udruga u godinu dana mogla doći do ovoliko dokaza, a sve su to dokumenti sa suđenja u Haagu, Srbiji i Hrvatskoj, onda je to mogla napraviti i država i pobrinuti se da podigne optužnicu i osudi vrh JNA. Zna se da je sa svime što se događalo 1991. u Vukovaru i okolici rukovodila JNA i da su oni izdavali zapovjedi. Sada ćemo vidjeti što će DORH napraviti, hoće li podignuti optužnicu ili će ona završiti u nekoj ladici – rekao je Josić.

Dodao je kako je žalosno da se danas ratni stradalnici moraju zahvaliti Haagu ili Srbiji što su osudili nekoga za počinjene zločine u Vukovaru, na Ovčari ili Lovasu jer to Hrvatska nije mogla.

Penava je podsjetio kako su kaznene prijave protiv vrha JNA podignuli ŽDO Vukovar, Osijek i Bjelovar još 2002. godine, da bi one bile objedinjene 2006. godine ali i da se od tada stvar nije pomaknula s mrtve točke.

-Nije normalno da za grad koji je sravnjen sa zemljom, gdje je 2717 mrtvih, 1800 stradalih civila i da za sve to nitko od glavnih i odgovornih nije reagirao. Mi samo tražimo sudske presude koje čekamo više od 30 godina i koje još nismo dočekali – rekao je Penava.

Kazao je i kako je apsurdno da premijer Andrej Plenković javno podržava Izrael, nudi pravosudnu pomoć Ukrajini rekavši kako bi najbolje bilo da pomogne hrvatskom pravosuđu da Vukovar i vukovarske žrtve konačno dočekaju pravdu. Podsjetio je i na prosvjed koji je organizirao još 2018. godine kazavši kako su se Plenković i ministar Tomo Medved trudili da ga se ne onemogući ali i napominjući kako je pet godina prošlo a da se ništa nije napravilo. Prozvao je i ministra Medveda rekavši kako se on može nazvati ministrom i da kroz dva mandata trpi i ne reagira na prozivke jedne ratne postrojbe (HOS).

-U Hrvatskoj su odgovarali pripadnici hrvatskih postrojbi za Loru, osuđeni su Đuro Brodarac, Tomislav Merčep, Branimir Glavaš ali nisu osuđeni Veljko Kadijević, Blagoje Adžić i drugi kao niti ostali s ovoga popisa od 51 osobe. Da nije bilo tih likova ne bi ni Glavaš, Merčep i Brodarac morali uzeti oružje. To sve zapravo govori tko upravlja Hrvatskom. Upravo zato molim hrvatski narod da se trgne jer se ove stvari mogu promijeniti samo s Vladom koja će razmišljati hrvatski i biti na tragu vrijednosti Domovinskog rata, a ne da budemo i dalje pijuni na koncu – rekao je Penava.

