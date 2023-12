Rastu osnovna prava i naknade za branitelje, omogućen im je i duži ostanak u svijetu rada

Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, a izmjene donose rast osnovnih braniteljskih prava i naknada, omogućuju im duži ostanak u svijetu rada i stvaraju temelj za osnivanje posebne ustanove za trajni smještaj. Ove je izmjene i dopune Zakona Ministarstvo iniciralo prateći promjene u populaciji s ciljem poboljšanja materijalnih i radnih prava te poboljšanja skrbi za hrvatske branitelje starije dobi. Prema postojećem zakonu, osobna invalidnina i druga braniteljska prava određuju se od proračunske osnovice čiji se iznos nije mijenjao pune 22 godine, a s njim ni prava hrvatskih ratnih vojnih invalida.

U okviru materijalnih prava, uvodi se novi model usklađivanja naknada koje primaju korisnici. Iznos osobne invalidnine, posebnog doplatka, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu povećane i uvećane obiteljske invalidnine, naknade za njegovatelja i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata svake godine će se određivati prema osnovici koju odredi Vlada odlukom.

Kao što je nedavno najavio državni tajnik Ministarstva hrvatskih branitelja Darko Nekić, osnovica od koje se određuje iznos osobne invalidnine i druga braniteljska prava, bit će znatno veća od sadašnje, a na najveće povećanje može računati skupina u kojoj su branitelji s 20 posto invaliditeta. Pritom, u Zakon je ugrađen osigurač da ona ne može biti manja nego je bila u prethodnom razdoblju. Prihvaćenim zakonskim izmjenama, hrvatskim se braniteljima daje mogućnost da dulje ostanu u svijetu rada, odnosno da rade uz mirovinu, što dosad nije bio slučaj.

Riječ je o usklađivanju kojim se omogućuje da branitelji mogu primati puni iznos najniže mirovine određene Zakonom o hrvatskim braniteljima, ako im je on povoljniji od njihove starosne mirovine, i biti zaposleni do polovice radnog vremena. Također, ovim Zakonom omogućuje se primateljima obiteljske mirovine rad do polovice radnog vremena uz primanje punog iznosa mirovine. I korisnici invalidske mirovine, kojima je utvrđen djelomičan gubitak radne sposobnosti prouzročen sudjelovanjem u ratu, imat će pravo na mirovinu za vrijeme zaposlenja do pola radnog vremena.

Među najvećim izazovima s kojima se susreće Ministarstvo je starenje braniteljske populacije, stoga će braniteljima koji nemaju osiguran smještaj ili se zbog svog zdravstvenog ili materijalnog stanja ne mogu sami brinuti o sebi osnovati ustanove koje će pružati usluge dugotrajnijeg smještaja. Također, otvara se mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu za sve ratne vojne invalide HVO-a po osnovi bolesti i ozljede kojima se u postupku vještačenja u RH utvrdi gubitak radne sposobnosti.

Izmjene zakona komentirao je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokret. - HRVI s 20 postotnim invaliditetom prima mjesečnu invalidninu od 14 eura, a onaj sa 60 postotnim 91 euro mjesečno, rekao je zastupnik i ustvrdio da povećanje neće biti s 1. siječnja 2024. jer se čeka uredba Vlade. Bit će vjerojatno kad se bude znalo kad će biti izbori - kazao je Mlinarić. HDZ-ovi zastupnici njegov nastup nazvali su čistim populizmom, a Josip Đakić istaknuo je da će 1. siječnja “biti učinjeno ono što je najpotrebnije za branitelje".

