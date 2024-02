Vodič kroz povrat poreza

Približava se rok: Tko sve treba ispuniti prijavu za povrat poreza i kako to učiniti

Neki obveznici morat će podnijeti godišnju poreznu prijavu tj. Obrazac DOH za 2023., a za to imaju rok do 29. veljače 2024. To mogu podnijeti putem sustava ePorezna te mobilne aplikacije mPorezna, kao i fizički