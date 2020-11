Radnička fronta ima novi prijedlog: Žele s 80% oporezivati ljude s plaćom od 30.000 bruto

Ova porezna reforma, kako tvrdi ministar Marić, trebala bi pogodovati najsiromašnijima. No, ukoliko želite pomagati najsiromašnijima i prevladati nejednakosti, nejasno je zašto se stopa poreza na dohodak snižavaju za one koji imaju preko 30.000 kuna bruto. To je nešto što ne možemo nazvati oporezivanjem", rekla je Katarina Peović iz Radničke fronte.

Kao primjer progresivnog oporezivanja navela je SAD pedesetih kad je, kako je kazala, porez najbogatijima bio preko 90 posto. Kaže da jednostavnost porezne reforme ne može biti ispred društvene solidarnosti.

"Činjenica je da dvije trećine ljudi ne plaća porez, ali ne plaćaju zato što su siromašni", kaže Peović.

Na svom Facebooku su ukratko saželi svoj plan.

dizanje neoporezivog dijela dohotka na 5.000 kuna,

dizanje minimalne plaće na 5.000 kuna neto (6.250 kuna bruto)

poreznu stopu od 10% do prvog praga od 7.500 kuna porezne osnovice

poreznu stopu od 20% do drugog praga od 15.000 kuna porezne osnovice

poreznu stopu od 40% do trećeg praga od 30.000 kuna porezne osnovice

te poreznu stopu od 80% za one preko 30.000 kuna porezne osnovice