'Radimo na organizaciji velikih seljačkih prosvjeda kako bismo zaustavili propadanje seljaka'

Tomislav Pokrovac, koji je ranijih godina bio na čelu nekoliko prosvjeda poljoprivrednika a onda nestao netragom na nekoliko godina, najavljuje organizaciju novih prosvjeda s kojima žele promijeniti stanje u poljoprivredi za koje kaže da nije dobro i da ne ide u dobrom smjeru.

- Želimo prije svega promijeniti ovaj sustav razmišljanja o afričkoj svinjskoj kugi i zaustaviti ubijanje zdravih životinja što nema nigdje na svijetu. Nigdje se tako, osim u Hrvatskoj, ne radi. Sve to je uzelo puno maha, a isto tako vidimo i što radi uvoznički lobiji kada je riječ o uvozu žitarica, mesa i svega druga. Radi svega što se tako radi najviše trpe naši poljoprivrednici ali i krajnji kupci – rekao je Pokrovac.

Dodaje kako je situacija toliko loša da sutra, kada bi se krenulo sve iz početka u stvaranje države, ne bi bilo nikakva šteta jer ovo kako se danas radi je loše.

- Nisam za revolucije, nemire, paljenja i slične stvari jer na kraju sve to mi opet platimo ali želimo upozoriti Ministarstvo poljoprivrede i Vladu da ovaj model suzbijanja afričke svinjske kuge mora stati jer je on doveo do toga da su neka sela u Slavoniji doslovno očišćena od svinja – ističe Pokrovac.

POVEZANI ČLANCI:

Najavio je skori sastanak s čelnicima ministarstva poljoprivrede poslije čega, kako je rekao, kreće u organizaciju prosvjeda i okupljanje kritične mase ljudi. Cilj mu je okupiti više tisuća poljoprivrednika jer, kako kaže, samo će se tako jasno čuti njihov glas u Zagrebu. Ne želi govoriti o detaljima ali najavljuje kako bi prosvjed bio održan u Zagrebu, odnosno tamo gdje se donose sve odluke.

- Oni koji donose odluke nisu svjesni što rade ljudima i kako sve to djeluje na njih. Primjera radi ovaj model suzbijanja afričke svinjske kuge psihički utječe na ljude jer se ubija njihov način života, njihova tradicija, egzistencija i sve drugo. Mi ne negiramo postojanje bolesti ali postoje i drugi načini kako se ona suzbija. I taj uvoznički lobi treba staviti pod nadzor jer on ubija naše poljoprivrednike redom. Puno je problema koji postoje, a koji se ne rješavaju godinama unazad – rekao je Pokrovac.

Pokrovac je bio na čelu više prosvjeda za koje kaže kako su svi dali određene rezultate.

- Neki su bili manji, neki veći ali su svi urodili plodom pa makar s onim da se kod ljudi probudio entuzijazam, a da su se oni koji donose odluke malo zamislili jer im nije bilo svejedno – zaključio je Pokrovac.

>> VIDEO Povlače se lakovi za nokte, šljokice, sjajila: Trgovci pripremaju velike rasprodaje