Prevozio suho meso i cigarete preko granice u Hrvatsku, pa dobio kaznu od 1650 eura

Postoje jasna pravila o tome što se smije ili ne smije prenositi preko granica Europske unije. Tako je, primjerice, prenošenje svježeg mesa, suhomesnatih i mliječnih proizvoda te voća i povrća strogo zabranjeno. Unatoč tomu, dio građana ne zna ili se ne osvrće na ta pravila pa plaćaju velike kazne, piše GP Maljevac. Na graničnom prijelazu Stara Gradiška jedan putnik htio je iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prevesti 7,5 kilograma suhog mesa i 34 kutije cigareta.

Nijedan od navedenih proizvoda nije naveden cariniku pa je putniku sve oduzeto, a morao je platiti kaznu od 1650 eura. Ukoliko se kazna ne plati na vrijeme, bit će zamijenjena mjerom zatvora. Preko granice je dozvoljen unos do 20 kg ribe, školjki i proizvoda od ribe, do 2 kg mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, do 2 kg hrane za kućne ljubimce, do 2 kg ostale hrane kao što je med, žive školjke i puževi i do 125 grama kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta. Dozvoljene su i dvije kutije cigareta te litra alkoholnog pića.