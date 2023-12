Putnici su sa zapaljenog trajekta skakali u goruće more, no tamo su ih čekali morski psi

Iako je tragedija Titanica, iz travnja 1912., prva na koju pomislimo na spomen brodoloma, 1513 žrtava te pomorske nesreće tek je trećina od broja poginulih u sudaru prekrcanog putničkog broda i tankera, 20. prosinca 1987. Tog se kobnog dana, prije 36 godina, u filipinskim vodama, dogodio pravi horor.

Putnički trajekt, Doña Paz, u ranim je jutarnjim satima, 20. prosinca 1987., pod zastavom Filipina, isplovio iz Taclobana te krenuo prema glavnom gradu Filipina. Većina putnika bila je s otoka Leyte, a na put su krenuli kako bi božićne blagdane proveli sa svojim obiteljima u Manili. U 22 sata i 30 minuta, kada je većina putnika već spavala, u tjesnacu Tablas, između otoka Luzon i Mindor, oko 200 km južno od Manile, trajekt se sudario s tankerom Vector, koji je prevozio 1.041 tonu benzina i drugih naftnih derivata.

Snažna eksplozija izazvala je paniku na brodu, na kom je odmah nestalo i svjetla. Prsluka za spašavanje nije bilo, a prema iskazima preživjelih, nije bilo niti vremena da se u more spuste čamci za spašavanje. Nakon sudara putničkog trajekta Doña Paz i tankera Vector, oba su se broda pretvorila u buktinju. Iz tankera je iscurilo 8800 barela nafte te se vatra brzo proširila i površinom mora. U sveopćem kaosu, jedini izbor bio je ili ostati na brodu, koji je gorio, ili skočiti u more, čijom se površinom također proširila vatra. Očajni ljudi skakali su s gorućeg trajekta i stradavali u zapaljenoj nafti, a većina onih, koji su nekako uspjeli isplivati iz tog gorućeg kruga, završila je u raljama morskih pasa. Ribari, koji su među prvima stigli na mjesto nesreće, bili su, kako bilježi naša arhiva, užasnuti prizorom koji su zatekli te su svjedočili kako nikada nisu vidjeli toliko morskih pasa na jednom mjestu.

U toj najsmrtonosnijoj, mirnodopskoj, pomorskoj katastrofi 20. stoljeća te je noći poginulo 4386 ljudi - 4374 poginulih bili su putnici i članovi posade trajekta Doña Paz.

Uzaludna potraga za preživjelima

Tragediju, koja se dogodila u noći između nedjelje i ponedjeljka, preživjelo je samo 26 osoba, uz 24 putnika s trajekta Doña Paz, od kojih je najmlađa putnica imala 14 godina, preživjela su i dva, od ukupno 13 članova posade, tankera Vektor, dok od posade trajekta nitko nije preživio nesreću.

Za samo dva sata trajekt Doña Paz je potonuo, a četiri sata nakon nesreće vode tjesnaca Tablas progutale su i tanker Vector. Danima nakon nesreće spasilačke ekipe, brodovi ratne mornarice, te putnički i ribarski brodovi pretraživali su more, u krugu od gotovo tisuću kilometara od mjesta sudara. U nadi da bi, na teško pristupačnim obalama, mogli pronaći još nekoga od preživjelih, obale otoka Mindoro i Luzon pretraživale su i stotine dobrovoljaca, no sve što su pronašli bili su unakaženi leševi stradalih, koje je more izbacivalo još danima nakon nesreće.

Filipinska predsjednica Corazon Aquino, kojoj su iz cijelog svijeta dolazile poruke sućuti, proglasila je

tu pomorsku katastrofu nacionalnom tragedijom.

Niz sigurnosnih propusta

Vrhovni sud Filipina je, 1999. godine, presudio da su za nesreću odgovorni vlasnici tankera Vector, jer je utvrđeno da je brod radio bez dozvole. No, službenom istragom je i na trajektu Dona Paz utvrđen niz nepravilnosti i propusta. Osim jednog pripravnika na komandnom mostu, u trenutku nesreće, nitko od članova posade trajekta nije bio na svom radnom mjestu - časnici su pili pivo, ili gledali TV, a kapetan je gledao film u svojoj kabini. Nije bio poslan signal za pomoć, izostala je organizirana evakuacija putnika s broda, a prsluci za spašavanje bili su zaključani u ormarićima na palubi. Potvrđeno je i da je trajekt bio preopterećen. Po službenoj evidenciji, na njemu bilo 1493 putnika i 59 članova posade, no utvrđeno je da je te kobne noći, usred božićne sezone, prevozio preko 4000 ljudi, iako mu je kapacitet bio samo 1518 putnika. Ispostavilo se da je na brodu bilo oko tisuću djece, koja su bila oslobođena plaćanja karte, te nisu bila upisana u registar putnika.

Iako je ta je pomorska nesreća ispisala najmračniju stranicu u pomorskoj povijesti Filipina, ona je, nažalost, samo jedna u nizu tragedija te zemlje u čijim se vodama, od 1972. do kobne 1987., dogodilo čak 80 sudara, 177 potonuća i 53 požara na brodovima, pri čemu je poginulo više od 4000 ljudi.

