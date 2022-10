Putinov pristaša zaprijetio: 'Sve koji su protiv nas ćemo ubiti, imam već i popis za likvidaciju'

Jedan od najpoznatijih ruskih pristaša Putina Jevgenij Satanovski jučer je, gostujući u TV showu Večer s Vladimirom Solovjovom na ruskoj televiziji, iznio zabrinjavajuć prijedlog.

Naime, voditelj je u emisiji Satanovskog pitao kako Rusija može pobijediti i kako bi Rusija trebala reagirati na Amerikance, na što je Satanovski odgovorio:

- Rusija je to što je i nastavit ćemo se voditi načelima kao i dosad. Svi koji su uz nas će biti u redu, a ostale ćemo ubiti... Protiv nas djeluje relativno mala grupa koja prijeti i ne boji se ničega. Od Gorbačova, kada smo počeli igrati po njihovim pravilima, prestali su nas se bojati i to je glavni faktor - objasnio je, prenosi The Daily Beast.

#Russia's state TV host Vladimir Soloviev says:

"There are some smart people in America - why are they hiding?"

Panelist Yevgeny Satanovsky replies:

"They don't serve as the President." pic.twitter.com/hc4k6q39C8