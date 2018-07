Putin lajkao objavu Kolinde Grabar-Kitarović na Twitteru

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović Rusiji je preko Twittera čestitala pobjedu nad Španjolskom kojom su se plasirali u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u nogometu.

Zahvaljujući pobjedi naše reprezentacije nad Danskom, Hrvatska će upravo s Rusijom igrati utakmicu za odlazak u polufinale.

Congratulations to #RUSSIA on a great play ⚽️! See you in #Sochi! @PutinRF_Eng