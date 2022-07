Putin Erdoganu: Zahvaljujući vama, pomakli smo se. Došlo je do napretka u pregovorima o izvozu žita iz Ukrajine

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u utorak u Teheranu da je postignut napredak u pregovorima o izvozu žita iz Ukrajine preko Crnog mora i zahvalio turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu na "posredovanju" u tom pitanju, javljaju agencije.

"Želio bih vam zahvaliti na posredničkim naporima, što ste ponudili Tursku kao teren za pregovore o pitanjima proizvodnje hrane i izvoza žitarica preko Crnog mora", rekao je Putin na sastanku s Erdoganom u Teheranu.

"Zahvaljujući vašem posredovanju, pomakli smo se. Sva pitanja nisu još riješena, to je točno, ali došlo je do pomaka i to je dobra stvar", nastavio je.

Putin i Erdogan stigli su Teheran na razgovore s iranskim predsjednikom Ebrahimom Raisijem o sukobu u Siriji. No, dvojica predsjednika na sastanku su imali namjeru razgovarati i o pitanju izvoza žitarica iz Ukrajine.

Predsjednici Rusije i Turske razgovarali su o mehanizmima koji će omogućiti izvoz žitarica iz Ukrajine, a taj izvoz je blokiran ruskom vojnom ofenzivom i zbog toga postoji opasnost od svjetske prehrambene krize.

Rusija, Ukrajina, Turska i UN trebali bi kasnije ovog tjedna potpisati sporazum o ponovnoj isporuci žitarica iz Ukrajine putem Crnog mora.

Sporazum o kojem se pregovara pod okriljem UN-a, ima za cilj da se preko Crnog mora iznese oko 20 milijuna tona žitarica blokiranih u ukrajinskim silosima zbog ofenzive koju vodi Rusija u Ukrajini.

Putin se u Teheranu sastao i s iranskim vrhovnim vođom ajatolahom Ali Hamneijem, naglašavajući bliske veze u svjetlu pritiska zapada zbog rata u Ukrajini.

Ajatolah je rekao Putinu da Teheran i Moskva trebaju ostati budni pred zapadom, te pozvao na dugoročnu suradnju između dvije države, objavila je iranska televizija.

Referirajući se na krizu u Ukrajini, Hamnei je rekao: "Rat je okrutna i teška stvar i Iran nije nimalo sretan što obični ljudi zbog njega pate".

Putinov posjet Teheranu je poruka zapadu o ruskim planovima da ojača bliske strateške veze s Iranom, Kinom i Indijom koje bi joj trebale pomoći da se izbori sa zapadnim sankcijama, ocjenjuje Reuters.

Posjet Teheranu drugi je Putinov službeni put u inozemstvo otkad su ruske snage napale Ukrajinu potkraj veljače.