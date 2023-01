Pupovac: Sanader mi nije ponudio ministarsko mjesto, ali netko drugi jest

Prof. dr. Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća i zastupnik u Hrvatskom saboru, gostovao je u emisiji HRT-a '1 na 1' gdje je Romanu Bolkoviću iznio je svoje viđenje velikih razlika između Srba i Hrvata, mišljenje o uzrocima izostanka dijaloga između Hrvatske i Srbije, a između ostalog dotaknuo se i suradnje s ministrom Žigmanovom.

"Hrvatska i Srbija su prošli razdoblja zagrljaja, bratstva, zajedničkih ideja slobode, a prošla su i razdoblja sukobljavanja, ratovanja, istrebljivanja, protjerivanja. Dakle, Hrvati i Srbi imaju mnogo razloga i za ljubav i za mržnju, za prijateljstvo i za neprijateljstvo. Mislim da bi nakon svega toga trebalo doći do razdoblja trezvenosti u međusobnim odnosima u kojima ćemo vidjeti što smo dobro, a što loše učinili za sebe i za druge" rekao je Pupovac, dodajući kako se boji da "još nije moment za povijesno podvlačenje crte, ali jest moment, s obzirom na sve što se događaja oko nas u regiji i Europi, da pokušamo srediti odnose tako da budu što je moguće normalniji i da o nama što je moguće više ovisi stanje odnosa na prostoru zapadnog Balkana".

On smatra kako "praktički nije bilo značajnog susreta" između Hrvatske i Srbije od 1998. do 7. siječnja 2023., a "zadnji je bio pokušaj predsjednika Sabora i delegacije da posjeti Skupštinu Srbije koji smo naprasno prekinuli nakon što se Šešelj pohvalio skrnavljenjem hrvatske državne zastave".

Među razlozima koji doprinose "zatrovanoj atmosferi" u kojoj dominira negativan govor, Pupovac navodi nerješavanje otvorenih pitanja, te "europske razloge". "Europa je svojim zamorom oko politike proširenja prepustila ovaj prostor ratnom nasljeđu umjesto perspektivi razvoja i napretka, umjesto europskoj perspektivi" pojasnio je. Prema njemu, približavanju Hrvatske i Srbije doprinijela je odluka predsjednika Vučića i premijerke Brnabić da se u srpsku vladu uključi i Toni Žigmanov, predstavnik Hrvata u Srbiji.

Kao iznimno važno okarakterizirao je da se Hrvate u Srbiji i Srbe u Hrvatskoj ne gleda kao neprijatelje, te da im se osiguraju sve pretpostavke za život. "Nije lako živjeti u Gospiću, Gračacu ili Donjem Lapcu, nije lako biti ni na području zapadne Slavonije, ali vide se velike razlike u tim krajevima. Osiromašenje i neimanje perspektive je opće stanje u značajnom dijelu našeg prostora, ali devastiranost je prisutna u povratničkim sredinama" ocijenio je Pupovac.

Rekao je i da mu Ivo Sanader nije ponudio poziciju ministra vanjskih poslova, no otkrio je da je to kasnije napravio netko drugi. Sanader mu je, kako kaže, ponudio poziciju potpredsjednika vlade, koju je odbio jer je smatrao da ministarsko mjesto traži prevelik angažman. "Do danas sam zahvalan profesoru Slobodanu Uzelcu koji je to mjesto prihvatio i izvrsno obnašao dužnost potpredsjednika vlade iz redova srpske zajednice" zaključio je.

