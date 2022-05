Pupovac: Dobre politike njeguju sportsko natjecanje, loše potiču nasilje

Saborski zastupnici Milorad Pupovac i Furio Radin izjavili su u ponedjeljak da je politika odavno prisutna u sportu, ali da postoje dobre politike koje njeguju sportsko natjecanje i loše politike koje dijele ljude i potiču na netoleranciju, mržnju i nasilje.

Pupovac, koji u Hrvatskom saboru predstavlja srpsku nacionalnu manjinu, rekao je novinarima na marginama stručnog skupa posvećenog interkulturalnosti i obrazovanju na manjinskim jezicima da su subotnji navijački neredi na odmorištu Desinec nemio događaj koji se nije smio dogoditi.

"Navijačke razlike ne bi smjele završavati ovakvom vrstom izgreda i ovakvom vrstom opasnih sukoba između policije i navijača", kazao je Pupovac, koji je predsjednik Srpskog narodnog vijeća i u Hrvatskom saboru predstavlja srpsku nacionalnu manjinu te podržava vladajuću većinu.

Blokiranje cesta i dolaženje do situacije da se mora koristiti vatreno oružje po njegovim je riječima nešto što se mora izbjeći.

To bi, smatra, morala biti poruka za sve u Hrvatskoj - za navijače da treba poštivati predstavnike zakona, a za predstavnike zakona da pozovu sve one, ponajprije kubove i one koji podržavaju klubove financijskim sredstvima da rade s navijačima i da se stvara drugačija kultura.

Tolerancija prema nasilju u različitim oblicima

Upitan kažnjava li se huligane preblago, rekao je da kod nas postoji neka vrsta tolerancije prema nasilju u različitim oblicima - prema govoru mržnje, ali i porukama koje mogu poticati na nasilje, a nerijetko postoji nedovoljna spremnost da se sankcionira nasilje na adekvatan način.

Poručio je da se tom društvenom fenomenu, koji traje dosta dugo i policiju stavlja u nezgodan položaj, a mlade ljude u okolnosti da im život bude obilježen, trebamo posvetiti u obrazovnom, medijskom i sportskom smislu.

Upitan treba li zakonodavac reagirati strožim zakonom kazao je da je zakonodavac dao okvir, ali je problem što se kao i u nizu drugih stvari ne drži do zakona.

Zaključio je da stadioni i klubovi moraju razvijati drugačiju kulturu u skladu sa zakonima i najboljim običajima navijačkog ponašanja.

Odgovorio je da je politika odavno u klubovima, no drži da postoje dobre politike koje njeguju sportsko natjecanje i loše politike koje dijele ljude i potiču na netoleranciju, mržnju i nasilje, a takvih politika po njegovim riječima kod nas još uvijek ima previše.

Radin: Manje nasilja da se primjenjuju postojeće kazne

Furio Radin koji su Saboru predstavlja talijansku manjinu smatra također da je politika oduvijek unutar sporta, posebice u nogometu jer tamo ima puno ljudi pa time i birača.

Radin također razlikuje dvije vrste navijača - one koji su prihvatljivi i one koje se bave nasiljem.

Upitan je li problem što čelni ljudi u nogometnom savezu imaju stranačke iskaznice Radin je kazao kako smatra da je to dvosjekli mač i da nisu u pitanju članske iskaznice nego grupe unutar stranaka kod kojih je nasilje na djelu.

Kad je riječ o tome treba li mijenjati zakon o sprječavanju nasilja na navijačkim natjecanjima kaže kako bi bilo puno manje nasilja da se primjenjuju postojeće kazne.