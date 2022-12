Bizarna nesreća u Berlinu: Poplavljen hotel i obližnje ulice, a za sve je kriv - golemi akvarij

Golemi akvarij s milijun litara vode u predvorju hotela Radisson Blu u Berlinu je pukao, poplavivši hotel i obližnje ulice. Policija je rekla da je su u nesreći dvije osobe ozlijeđene krhotinama stakla. Krhotine od loma razbacane su i po ulici ispred zgrade koja je zatvorena zbog poplave, a gosti se iseljavaju iz hotela.

"AquaDom", dom za 1500 tropskih riba, bio je visok 14 metara i opisan kao najveći samostojeći cilindrični akvarij na svijetu. Akvarij je moderniziran prije dvije godine, a u njega je ugrađeno dizalo prozirnih zidova za posjetitelje. Neke od soba u hotelu oglašene su kao da imaju pogled na njega, piše BBC.

Berlinska vatrogasna brigada rekla je da nije jasno što je uzrokovalo lom. Berlinska uprava za javni prijevoz navodi da je ulica Karl-Liebknecht ispred hotela zatvorena zbog "ekstremne količine vode na cesti". Policija pak ističe da "ogromne količine" vode teku u obližnje ulice i ljudi u tom području trebaju voziti oprezno.

