Pucnjava u Švedskoj: Ranjena tri tinejdžera

OŠTRE NESUGLASICE U TAKTICI

Porazni američki izvještaj o greškama Kijeva: 'Ukrajina u protuofenzivi doživjela strateški debakl'

Povremeno je bilo oštrih nesuglasica što se tiče taktike i vremena, Washington je želio da to bude već sredinom travnja, čime bi se spriječilo utvrđivanje ruskih linija, Ukrajinci su oklijevali i na kraju nisu krenuli. Amerikanci su vjerovali da je frontalni napad mehaniziranim snagama bio izvediv s vojskom i opremom koju je Ukrajina imala te bi bilo moguće dosegnuti Azovsko more u 60 do 90 dana.