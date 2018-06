Pucnjava u novinarskoj redakciji u SAD-u, potvrđeno najmanje četvero mrtvih

U novinarskoj redakciji Capital Gazettea u Annapolisu u američkoj saveznoj državi Maryland došlo je do još jedne u nizu pucnjava. Najmanje je četvero ljudi ubijeno, potvrdio je zapovjednik policije Timothy Seipp, prenosi USAToday.

BREAKING: Multiple people shot in Maryland newsroom. pic.twitter.com/Eag9VwD2uP — Fox News (@FoxNews) June 28, 2018

Napadač je navodno uhvaćen. Policija i dalje pretražuje zgradu. Pucnjava se dogodila oko 14:30 prema lokalnom vremenu. Policija upozorava da postoji mogućnost da napadač nije bio sam, ali to još nije potvrđeno.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall. — Anne Arundel Police (@AACOPD) June 28, 2018

Anthony Messenger, pripravnik u novinarskoj redakciji Capital Gazettea, na svom Twitteru je obavijestio o pucnjavi i molio za pomoć.

Active shooter 888 Bestgate please help us — Anthony Messenger (@amesscapgaz) June 28, 2018

Reporter Capital Gazzetea Phil Davis preko Twitter postova pokušao je objasniti što se točno dogodilo. Potvrdio je da je napadač upucao nekoliko ljudi u njegovom uredu.

- Ne postoji ništa strašnije nego kad čuješ da je nekoliko ljudi upucano dok se sakrivaš ispod stola, a onda čuješ da ubojica ponovno puni oružje, napisao je Davis.

A single shooter shot multiple people at my office, some of whom are dead. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad. — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

There is nothing more terrifying than hearing multiple people get shot while you're under your desk and then hear the gunman reload — Phil Davis (@PhilDavis_CG) June 28, 2018

Predsjednik Donald Trump i prva dama su obaviješteni o pucnjavi, potvrdili su iz Bijele kuće.

Guverner Marylanda Larry Hogan tvitao je kako je jednostavno "shrvan ovom tragedijom koja se dogodila u Annapolisu".

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 28, 2018

Neki izvori navode kako je u pucnjavi korištena sačmarica.