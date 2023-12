Prvi put u povijesti: Vođa krajnje desnice u Nizozemskoj ostvario još jedan politički uspjeh

Geert Wilders, vođa krajnje desnice u Nizozemskoj i pobjednik izbora održanih 22. studenoga, ponovno je ostvario politički uspjeh u četvrtak nakon što je Martin Bosma iz njegove protuislamske Slobodarske stranke (PVV) izabran za predsjednika donjeg doma parlamenta. Bosma je bio zastupnik iz redova Wildersove stranke u parlamentu od 2006. i prvi je nacionalistički političar koji je izabran za predsjednika parlamenta.

Bosma je tijesno pobijedio kandidata iz saveza zelene ljevice i laburista unatoč žestokim kritika iz nekoliko stranaka, koje su rekle da je Bosma uvijek stao na Wildersovu stranu kad je donji dom nazivao "lažnim parlamentom", a nizozemske suce "potpuno korumpiranima".

Novi predsjednik parlamenta je sam u više navrata rekao da je zabrinut zbog nečega što smatra promišljenim namjerama ljevičarskih elita da se izvorno nizozemsko stanovništvo zamijenim muslimanskim imigrantima. Pedesetdevetogodišnji Bosma je tijekom dugotrajne rasprave u četvrtak obećao da će biti neutralan predsjednik u skladu s nizozemskom tradicijom.

Wildersov PVV jasan je pobjednik izbora, no s obzirom na to da je osvojio oko četvrtinu ukupnog broja glasova, mora pronaći partnere kako bi formirao vladajuću koaliciju. Dosad mu to nije pošlo za rukom, a dva njegova ključna poptencijalna partnera izrazila su ozbiljne sumnje glede suradnje s njim.

