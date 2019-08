Prva žena na čelu talijanske vlade Marta Cartabia?

Marta Cartabia, rođena 1963. u San Giorgio su Legnanu u regiji Lombardiji, mogla bi biti prva žena na čelu talijanske vlade. Na čelu dosadašnjih 65 vlada Talijanske Republike nikad nije bila žena. Cartabia je sutkinja ustavnog suda od 2011., a od 2014. potpredsjednica je toga suda. Ona je treća žena članica ustavnog suda u povijesti Talijanske Republike. Njezino se ime spominjalo jučer, drugog i zadnjeg dana konzultacija čelnika stranaka sa šefom države Sergiom Mattarellom, nakon ostavke premijera Giuseppea Contea.

Desnica želi samo izbore

Dvije su Mattarelline napomene o ovim konzultacijama. Prvo, da one traju kratko, odnosno da, ako na osnovi onoga što kažu stranke postoji mogućnost da se stvori nova većina, a govori se o mogućoj žuto-crvenoj koaliciji s Pokretom 5 zvijezda (M5s) i Demokratskom strankom (PD), u najviše sedam dana mora biti stvorena takva vlada. Drugo, da se odmah kaže ime mogućeg premijera. To da se odmah kaže ime premijerskog kandidata je novost jer kada je, primjerice, nastajala žuto-zelena vlada (M5s i Liga) nakon izbora 3. ožujka 2018., stvarao se prvo program, a onda je pronađen Conte kao premijer. Dakle, ako se sljedeći tjedan ne složi nova vlada, ići će se na prijevremene izbore kako bi nova vlada poslije tih izbora imala vremena sastaviti proračun za sljedeću godinu.

Sve su stranke Mattarelli kazale da se ne plaše prijevremenih izbora. To su kazali i čelnici PD-a Nicola Zingaretti i čelnik M5s Luigi Di Maio, dakle oni koji vode stranke koje bi mogle sastaviti novu većinu. Dakako da je Liga čelnika Mattea Salvinija tražila prijevremene izbore. Stranke desnog centra (Liga, Naprijed Italijo i Talijanska braća) traže da se odmah izađe na izbore. Na čelu izaslanstva pokreta Naprijed Italijo nalazio se njezin osnivač i bivši premijer Silvio Berlusconi.

Zingaretti, kojem je ovo bilo prvo sudjelovanje na konzultacijama sa šefom države te je bio vidno uzbuđen, kazao je kako je PD (kojem je nekad na čelu bio Matteo Renzi) kojem je na čelu spreman stvoriti novu vladu s M5s. PD, međutim, postavlja pet uvjeta koji su izneseni i Mattarelli: 1) jasna pripadnost Europskoj uniji; 2) parlament kao centar vlasti; 3) zaštita okoliša; 4) solidarniji pristup izbjegličkoj krizi; 5) povećanje broja zaposlenih.

Zapravo, Zingaretti želi jasno udaljavanje nove vlade od onoga što je učinila žuto-zelena. Oko tih pet točaka bi se s M5s moglo i pregovarati, ali ako ih se prevede u praksu, to bi značilo ukidanje zakona o sigurnosti koji je nametnuo Salvini; utvrditi crte novog proračuna prije sastavljanja vlade i ukidanje glasovanja u parlamentu o smanjenju broja parlamentaraca, odnosno to smanjenje broja parlamentaraca trebalo bi povezati s reformom parlamenta, izbornih okruga itd.

PD, tražeći da se stvori vlada preokreta, praktički traži i da u njoj ne budu ministri M5s koji su bili do sada, ali prije svega da Conte ne bude premijer. M5s smatra Contea svojim velikim resursom te su ga namjeravali predložiti kao premijerskog kandidata na prijevremenim izborima. Koliko se doznalo, Conte je izrazio želju da se vrati svojoj profesiji, odnosno želi biti profesor prava, nastaviti karijeru koji je prekinuo zbog preuzimanja vlade. Conte, koji, dok se ne sastavi nova vlada, treba obavljati nužne vladine obveze, bit će na sastanku G7 u Biarritzu u Francuskoj.

Je li moguće sastaviti vladu M5s-PD? Na temelju uvjeta koje je postavio PD zasigurno neće doći do sporazuma s M5s. Dakako da se iznosi određena cijena da bi se onda dogovorilo pravu vrijednost. No cijena koju je iznio PD je previsoka da bi M5s uopće počeo pregovore. No sve je moguće u talijanskoj politici, pa i ono što je nemoguće.

Velika uloga manjina

M5s i PD zajedno s manjim strankama ljevice i strankama nacionalnih manjina imaju 170 senatora od 315 članova Senata i najmanje 350 zastupnika od 630 članova Zastupničkog doma parlamenta. Male stranke ljevice i nacionalnih manjina izrazile su volju za ulaskom u koaliciju M5s-PD jer su zabrinute za financijsku i ekonomsku situaciju pa misle da bi prijevremeni izbori zakočili donošenje potrebnih zakona i mjera. Dok se u srijedu, prvog dana konzultacija, smatralo gotovo sigurnim stvaranje vlade M5s-PD uz potporu malih stranaka, jučer se ta opcija znatno udaljila.

Smatralo se da se i M5s i PD plaše prijevremenih izbora pa da će i to biti jedan od razloga za njihovo udruživanje, no sada je opcija prijevremenih izbora vjerojatnija. Očito obje stranke na temelju svojih ispitivanja javnosti smatraju da Salvini ne bi bio apsolutni pobjednik na izborima. Salvini u parlamentu, a tome je svjedočila i javnost jer se sve prenosilo izravno, nije najbolje prošao. Čak je u očima mnogih ispao kukavica jer ne samo što nije podnio ostavku (tražio je ostavku premijera Contea) već je, kao da se ništa nije dogodilo, htio ponovno koalirati s M5s.

Čini se da će ponedjeljak biti odlučujući. Ako tada Mattarelli ne bude predstavljen premijerski kandidat, ići će se na prijevremene izbore. No prije raspuštanja parlamenta imenovat će se vlada koja će voditi Italiju do izbora, a na njezinu čelu mogla bi biti Marta Cartabia.