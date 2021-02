Prošao kroz crveno pa bježao policiji po Dubrovniku vozeći i u suprotnom smjeru

Za obijesnu vožnju, napad na službenu osobu i krivotvorenje dokumenta optužen je 40-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku. Tereti ga se da je 7. siječnja oko 10 sati u Dubrovniku na neregistrirani automobil postavio nepripadajuće registarske tablice da bi se potom dovezao do Vukovarske ulice gdje nije stao na semaforu na kojem je bilo crveno. Da je napravio taj prekršaj, uočili su policajci koji su krenuli prema njemu u službenom vozilu.

Zvučnom i svjetlosnom signalizacijom, signalizirali su mu da stane. No umjesto da stane, 40-godišnjak se nastavlja voziti, svjestan, kako se navodi u optužnici, da takvom vožnjom, ugrožava život svoje 47-godišnje suvozačice, ali i ostalih sudionika u prometu. Nastavio je voziti Obalom Stjepana Radića u smjeru tržnice Gruž pretječući kolonu vozila na cesti. Radilo se o dvotračnoj cesti, a 40-godišnjak je automobilom prelazio iz trake u traku dok nije došao do tržnice Gruž. Tamo je se vozio kolničkom trakom koja je namijenjena kretanju vozila iz suprotnog smjera. U Ulici Obala Pape Ivana Pavla II. u blizini ljekarne Gruž policijsko vozilo mu je prepriječilo put, no 40- godišnjak se nije zaustavio pa je došlo do kontakta između njegovog vozila i vozila policije.

Policajci su izašli iz vozila i krenuli prema automobilu u kojem je bio 40-godišnjak, no on se dovezao unatrag te se nastavio voziti Ulicom Obala Stjepana Radića. Policajci koji su se u međuvremenu vratili u svoje vozilo, ponovo su krenuli za njim te su ga u Ulici Andrije Hebranga pretekli i prepriječili su mu put. Okrivljenik se ni tad nije zaustavio već je, svojim vozilom snažno udario policijsko vozilo, pri čemu je jedan od policajaca lakše ozlijeđen.

Nakon što je udario u policijsko vozilo, 40-godišnjak je ubrzo, te je nastavio voziti Ulicom generala Janka Bobetka, Janjevskom ulicom i Ulicom Od Gaja, povećavajući pritom brzinu iako su uz rub kolnika bila djeca. U Sinjskoj ulici ponovno je udario u policijsko vozilo nakon čega je izašao iz svog vozila i počeo bježati, no uskoro su ga policajci ipak sustigli i uhitili. Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se produlji istražni zatvor.