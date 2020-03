Propusnicu trebaju da kupe piliće, da odu vidjeti curu ili dečka..

Može jedna za kratki “skok” do klijeti. Jedna možda da se odu kupiti pilići jer do ljeta ih treba othraniti, a i za vikend je akcija u velikom Konzumu pa ni to ne treba zanemariti.

Iako je Nacionalni stožer za civilnu zaštitu jedinicama lokalne samouprave dao naredbu da propusnice za međugradsko kretanje mogu izdati samo u slučaju da za to postoji “vitalan obiteljski razlog poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština”, mašta ljudi koji dozvole traže zaista nema granica.

VIDEO: “Istraživanja su pokazala kako optimalna vlažnost zraka štiti od infekcije virusima, a evo što još možete učiniti: “

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Govore nam tako gradonačelnici i načelnici koji svakodnevno, otkako je mjera uvedena, odgovaraju na niz telefonskih upita koji su, u najmanju ruku, bizarni.

Prvi čovjek općine Kneginec Goran Kaniški zato je svojim mještanima uputio apel u kojem objašnjava kako “propusnicu za Lidl, Kaufland i općenito trgovine izvan općine” neće dobiti jer “ima dovoljno trgovina” i kod njih. Poručio im je i da račune mogu platiti u pošti, a novac podići na svim bankomatima bez naknade. Banka nije mučila Lepoglavčane, ali dogradonačelnik Hrvoje Kovač sažeo je listu dosadašnjih upita kako bi oni koji planiraju tražiti propusnice vidjeli za što ih neće dobiti.

– Ne izdajemo propusnice za kupnju pilića, akcijske kupnje u trgovačkim centrima izvan Lepoglave, odlazak/dolazak dečku/curi, za dvoje ili više građana iz istog razloga, servise automobila, odlazak u klijeti, ako imate mjeru samoizolacije – rekao je Kovač pa upozorio da za posjete liječniku dozvolu daju upravo doktori, a ne Grad, dok oni koji nemaju prebivalište u Lepoglavi također ne mogu dobiti dokument od Grada.

Zaljubljenima koji traže propusnice da vide dečka ili curu poručio je da je “ljubav zakon, ali korona je Zakon”.