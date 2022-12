Propale rezervacije: Popularni britanski restoran jutros počeo tonuti 'poput Titanica'

Popularni restoran poznat po odrescima na povijesnom parobrodu Mississippi u Thurrock Lakesideu u Engleskoj danas ne radi - što je izazvalo paniku među vjernim kupcima koji su tamo rezervirali stol za Božić. Kupci su jutros primijetili steakhouse Miller and Carter kod trgovačkog centra Essex kako 'tone poput Titanica'.

Parobrod, koji je na Tripadvisoru proglašen četvrtim najboljim restoranom u Graysu, uočen je kako se spušta u dubinu oko 11 sati. Britanci su se ubrzo zabrinuli za sigurnost svojih blagdanskih planova pa su brojni na društvenim mrežama počeli ispitivati što se događa i hoće li restoran uskoro biti otvoren, dok su drugi pak zbijali šale, piše Daily Mail.

Hope nobody has booked to go miller and Carter 😂 pic.twitter.com/mfXMwPyDuQ