Objavljeno radno vrijeme trgovina tijekom blagdana: Provjerite tko će sve raditi i kada

Brojne trgovine i centri uoči blagdana objavili su posebno radno vrijeme koje će vrijediti u periodu od Badnjaka pa se do blagdana Sveta tri kralja. Na same blagdane većina trgovina bit će zatvorena, dok će na neke dane trgovine raditi skraćeno. U nastavku donosimo pregled trgovina i njihovih radnih vremena idućih dana.

Konzum

Isplanirajte svoju kupnju na vrijeme jer će uoči nadolezećih blagdana naše prodavaonice raditi prema posebnom rasporedu, navodi Konzum na svojim stranicama.

Tako će prodavaonice biti zatvorene na Božić 25. prosinca i blagdan svetog Stjepana 26. prosinca, dok će na Badnjak 24. prosinca raditi po skraćenom radnom vremenu. Detalje radnog vremena po poslovnicama možete pogledati OVDJE.

Spar i Interspar

INTERSPAR hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj će do petka 23. prosinca raditi produženim radnim vremenom do 22 sata. Iznimka je INTERSPAR hipermarket u Mall of Split koji će u navedenom periodu biti otvoren do 21 sat.

Na Badnjak, u subotu 24. prosinca, INTERSPAR hipermarketi radit će skraćeno do 17 sati, navode na svojim stranicama. Skraćeno do 16 sati radit će INTERSPAR hipermarketi u Arena centru u Zagrebu i u Mall of Split. SPAR supermarketi također će raditi skraćeno do 16 ili 17 sati. Na sam Božić, u nedjelju 25. prosinca, SPAR i INTERSPAR trgovine bit će zatvorene.

Na blagdan Svetog Stjepana, u ponedjeljak 26. prosinca radno vrijeme poslovnica također će biti prilagođeno i sve trgovine će raditi do 14 sati, osim INTERSPAR hipermarketa u Zadru koji će raditi do 18 sati, te INTERSPAR hipermarketa u riječkom Tower Centru koji će raditi do a21 sat. INTERSPAR hipermarketi u trgovačkim centrima Mall of Split te Portanova Osijek taj će dan biti zatvoreni. Također SPAR supermarketi u shopping centru Supernova Zadar, na zagrebačkom Tuškancu, u ulici Vincenta iz Kastva i u Poreču bit će zatvoreni.

Na Silvestrovo, u petak 31. prosinca, INTERSPAR hipermarketi radit će po prilagođenom radnom vremenu do 16 ili 17 sati, dok će svi SPAR supermarketi raditi do 17 sati. Na Novu godinu, u nedjelju 1. siječnja 2023. godine, trgovine neće raditi, o čemu detaljno možete pogledati OVDJE.

Kaufland

Kaufland pak navodi na svojim stranicama kako će na Badnjak raditi od 7 do 16 sati, dok će na Silvestrovo raditi dva sata duže, do 18 sati. Na sam Božić, blagdan Svetog Stjepana te na Novu godinu poslovnice će biti zatvorene.

Lidl

Lidl će također na Badnjak raditi skraćeno, i to do 14 sati, a trgovine će biti zatvorene na Božić i na blagdan Svetog Stjepana.

Detalje radnog vremena pogledajte OVDJE.

Studenac

Studenac je objavio detaljan pregled radnog vremena svojih poslovnica. Sve poslovnice neće raditi na Božić i Novu Godinu, dok će za blagdan Sv. Stjepana, na Staru godinu te na Blagdan Sv. tri kralja raditi po prilagođenom radnom vremenu, koje možete pogledati OVDJE.

Plodine

Na Božić i Novu godinu trgovine Plodina bit će zatvorene, dok će na Badnjak i na Staru godinu raditi od 7 do 18 sati. Na Sv. Stjepana radit će po nedjeljnom radnom vremenu. Iznimka će biti supermarket Slavonski brod Colosseum u kojem će trgovina na blagdan Sv. Svetog Stjepana biti zatvorena, dok će na Staru godinu i Badnjak raditi od 9 do 15 sati.

Bauhaus

Poslovnice Bauhausa bit će zatvorene na Božić te Sveta tri kralja, dok će u subotu na Badnjak raditi skraćeno, od 8 do 14 sati, objavljeno je na njihovim stranicama.

Pevex

Trgovine Pevexa na Badnjak 24.12. radit će do 14 sati, dok će na Božić i Sv. Stjepan trgovine biti zatvorene.

Bipa

Bipa je također objavila detaljan popis poslovnica i njihovih radnih vremena, tako da će se ono razlikovati po danima. Na Božić, Štefanje i Novu godinu poslovnice neće raditi, a ostale dane možete pogledati OVDJE.

Muller

Muller će također raditi ovisno po danima, dok će na Božić, blagdan Sv. Stjepana i i na Novu godinu biti zatvoren, izuzev nekih trgovačkih centara i većih poslovnica. Detaljan popis po poslovnicama pogledajte OVDJE.

Arena Centar

Arena Centar objavila je kako na Božić i Novu godinu ne rade, dok do kraja tjedna, kao i 30.12. rade od 8 do 22 sata. Na Badnjak i Staru godinu centar radi od 8 do 16, a u tjednu od 27. do 29.12. radit će od 8 do 21 sat.

Avenue Mall

Avenue Mall isto tako je objavio kako trgovine na Božić i Štefanje ne rade, a cijeli centar na Badnjak će raditi skraćeno, što detaljno možete pogledati OVDJE.

City Centar One

Do petka shopping centri City Centra rade produženo do 22 sata, dok će na Badnjak raditi do 17 sati, kao i na Staru godinu. Na Božić, Štefanje i na Novu godinu centar je zatvoren, dok će na Sveta tri kralja raditi do 21 sat. Pojedine trgovine i poslovnice Pošte, Interspara, FINA-e i mjenjačnice na neke će dane raditi po nešto drugačijem radnom vremenu, kojeg možete pogledati OVDJE.

Supernova

Supernova na Buzinu i u Zadru neće raditi na Božić, blagdan Svetog Stjepana te na Novu godinu, dok će na Silvestrovo i na Badnjak raditi skraćeno. Radno vrijeme centra na Buzinu možete pogledati OVDJE, a radno vrijeme u Zadru OVDJE.

Tower centar

Tower centar u Rijeci također ima različita radna vremena, ovisno o danu.

BADNJAK – skraćeno od 09 do 17h

BOŽIĆ – zatvoreno

SVETI STJEPAN – otvoreno od 10 do 21h

STARA GODINA - skraćeno od 09 do 17h

NOVA GODINA - zatvoreno

SVETA TRI KRALJA - otvoreno od 10 do 21h