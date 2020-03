Proizvodnja Lupoceta utrostručena, a kruha udvostručena!

Podravka ima dovoljno sirovina i ambalaže da i u najcrnjem scenariju u idućih četiri do pet mjeseci hrvatskom i drugim strateškim tržištima u regiji osigura gotove proizvode.

Otkrio je to predsjednik uprave Podravke Marin Pucar u utorak na konferenciji za novinare ispred sjedišta kompanije u Koprivnici.

“Sve tvornice rade u tri ili četiri smjene. S obzirom na navale koje su u trgovinama, svaki dan imamo rekordne isporuke s naših skladišta prema svim kupcima. Svi su povećali narudžbe, neki i dvostruko. No, hrvatsko tržište nam je prioritetno”, naglasio je Pucar.

Rekao je i kako će farmaceutska tvrtka Belupo u prva četiri mjeseca ove godine dosegnuti proizvodnju Lupoceta planiranu za cijelu 2020. godinu. To znači da je proizvodnja najprodavanijeg antipiretika utrostručena!

“Kad je riječ o Belupu, oni su osigurali sirovine praktički za cijelu godinu. No, kako smo svjedoci ogromnog prometa u ljekarnama, može nam se dogoditi da na jesen pojedinih farmaceutskih pripravaka nestane. No, imamo alternativu nabave s drugih tržišta. Možda cijene neće biti iste, ali Podravka je u stanju osigurati kontinuitet isporuke hrvatskom tržištu, to je sigurno”, tvrdi Pucar.

Na primjedbu kako u mnogim supermarketima u Koprivnici ovaj tjedan nema Podravkina brašna, direktor Podravke kaže kako nije riječ o nestašici, već ogromnoj potražnji.

“Mlin radi i nedjeljom, maksimalna proizvodnja brašna je u tijeku, isporuke idu izravno iz tvornice, uopće ne idu na skladište. Pšenice ima dovoljno da osiguramo hrvatsko tržište”, naglašava.

Napominje i kako Podravkina kompanija Žito u Sloveniji ima otežane isporuke prema Italiji, koja je posebno pogođena koronavirusom.

“Radimo tamo za Lidl, a prodaja kruha nam se u Žitu udvostručila. No, s obzirom na restriktivne mjere, tamo nam je već problem s dolaskom na posao”, kaže on.

U petak je Podravka donijela odluku da svi sektori koji nisu u operativnom, logističkom i proizvodnom sektoru idu na godišnji odmor te na rad od kuće.

“Upravna zgrada je na minimumu ljudstva, da rizike svedemo na najnižu moguću mjeru. U prvom kvartalu nećemo imati problema s prihodima, imat ćemo možda s profitabilnošću jer nismo dizali cijene, a tu je i problem s tečajevima valuta”, zaključuje čelni čovjek Podravke.