Profesor iz Vele Luke o obrazovnom vrhu: 'Svojim suludim reformama uništili ste školstvo, a sad se čudite rezultatima ispita'

Objava ovogodišnjih rezultata nacionalnih ispita, koji su pokazali pad znanja u odnosu na prošlu godinu, izazvala je lavinu reakcija u javnosti. Posebnu zabrinutost izazvao je podatak da čak 37,5 posto učenika četvrtih razreda osnovnih škola nije ispunilo osnovne zahtjeve u pisanju sažetka iz Hrvatskog jezika, poput dovoljnog broja riječi ili odgovora na zadanu temu.

Dok je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović izrazio zabrinutost i poručio kako bi ovi ispiti morali postati uvjet za upis u srednje škole, s terena stižu potpuno drukčije, znatno oštrije analize. Pravi odjek na društvenim mrežama izazvala je objava Ivana Antića, profesora povijesti i zemljopisa iz Vele Luke (ujedno i općinskog vijećnika SDP-a), koji je u poduljem statusu otvoreno optužio obrazovnu vrhušku za sustavno uništavanje školstva. Njegov status prenosimo u cijelosti.

"I osupnutost i konsternacija, i zgranutost i opstipacija, i štok i vjeverica i ini glodavci zavladali su obrazovnom vrhuškom u Hrvata nakon objave vijesti o rezultatima nacionalnih ispita - djeca su nam nepismena, a kojih 40% četvrtaša ne zna napisati sastavak, barem ako je vjerovati vodećim portalima, s kojih iskaču naslovi o porazu obrazovnog sustava. Ravnatelj NCVVO-a zdvojno poručuje kako rečeni nacionalni ispiti moraju postati uvjet za upis. Ma što ne kažete; poraz obrazovnog sustava? Ajte?

Uistinu, tko bi rekao da će u nepismenom narodu koji na školstvo gleda kao na trošak, a na učitelje kao na muktaroše s tri mjeseca godišnjeg, djeca biti nepismena; tome se zaista nitko nije nadao? Tko bi mogao i pomisliti da će u društvu nepismenih šustera po Saboru, još nepismenijih ražalovanih potpredsjednika Vlade koji iz razbibrige pucaju iz kalaša i tek zericu pismenijih ministara, u predmetnu nastavu dolaziti analfabeti? Svojim morskim idejama i suludim reformama uništiti ste školstvo, svaki kriterij pomnožili s nulom, rastjerali iz škola sve što misli glavom, a ne napucima "odozgo", nesposobne mediokritete nasadili u ministarstvo, agencije i inspekciju, oduzeli školi sve alate odgoja, dali sva moguća prava roditeljima i čudite se rezultatima nacionalnih ispita?

Zar nije poraz školstva činjenica da se godinama milijuni bacaju na ispite koji ničemu ne služe? Zar nije poraz zdravog razuma činjenica da NCVVO vodi osoba s pravomoćnom presudom? Koliko smo po grupama pisali o besmislenosti ovakvih nacionalnih ispita? O rušenju svih kriterija? O nasušnoj potrebi mijenjanja pravilnika, prvenstveno o ocjenjivanju? O tome da ste školstvo doslovce uništili? Pisali, govorili državnim tajnicima, upozoravali po novinama i televiziji, dokazivali očito praznim glavama i praznim dušama? I sad, kad se rezultati vaših reformi više ne mogu skrivati, sad se čudite? I kad takva nepismena djeca dođu u predmetnu nastavu i s njima bude teško raditi gradivo (jer ne znaju ni čitati ni pisati ni razumijeti pročitano), čudit ćete se rezultatima nacionalnih u 8. razredu ili na maturi, dok će javnost s pjenom na ustima i prašinom na mozgu pljuvati učitelje?

Klincima se od najranije dobi guraju ekrani u ruke, skrolaju umjesto da listaju, digitalizacija se gurala preko leševa iako smo upozoravali na štetne posljedice, ne znaju držati olovke, fina motorika fina je koliko i nakovanj, ali to je, kako ste ono rekli, progres? Međutim, nije to plod vaših sinapsi i neurona nego dio šire operacije - digitalni sadržali u školama + digitalni otisci + digitalni tekući računi + digitalni identitet + digitalni novac = algoritamska egzistencija, čitaj, digitalni feudalizam budućnosti. Pitam se tek je li Orwell bio vizionar ili im je samo dao ideju. Nepismena mladost? Nemojte biti naivci; nepismena mladost, sedirana ispred ekrana, u taj se libreto savršeno uklapa", navodi profesor na Facebooku.