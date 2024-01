Profesionalni razvoj nije uvijek jednostavan i ne treba se bojati tražiti pomoć. Evo zašto su mentori važni

Profesionalni razvoj nije uvijek jednostavan i ne treba se bojati tražiti pomoć, zbog toga časopis Zaposlena u suradnji s Večernjim listom organizira već šestu godinu zaredom projekt na koji se možete prijaviti kako bi kroz mentorske odnose savladali prepreke koje se nalaze na putu do uspjeha. Laura Orlić kao mentorica ima puno toga za ponuditi mentijkama, ima iskustva u polju upravljanja ljudskim resursima, kako u Hrvatskoj, tako i u Italiji i Austriji, osnovala je tvrtku Artivist posvećenu održivosti kroz razvoj vodstva i razvoj muzejske publike. Laura se nakon dva uspješna ciklusa mentorstva vraća u projekt i ove godine kako bi budućoj mentijki pomogla u savladavanju svih poteškoća na njezinom profesionalnom putu.

Zašto je mentorstvo toliko važno u izgradnji karijere?

U karijeri se razvijamo zahvaljujući znanjima, vještinama i iskustvu koje stječemo. Na razvoj znanja i vještina imamo dosta utjecaja - možemo puno toga savladati vlastitim trudom, onom brzinom koliko nam odgovara. Iskustvo je drugačije, njega stječemo kroz vrijeme koje ne možemo ubrzati, te kroz situacije, događaje i odnose na čiju učestalost nemamo puno utjecaja. Mentorstvo je dragocjeno jer mentijkama omogućuje pristup bogatom poslovnom i životnom iskustvu mentorica. Mentorski odnos pruža jedinstvenu priliku da se oslonimo na tuđu mudrost u savladavanju vlastitih izazova.

Mentorica ste u projektu već treći puta, što vas je potaklo da se upustite u ulogu mentorice?

Tijekom svoje karijere uvijek sam tražila i pronalazila mentorice i mentore koji su mi bili podrška i ohrabrenje u situacijama koje su mi bile posebno zahtjevne. U odnosu s njima prvo što mi je pomoglo bilo je znati da nisam sama, da su i oni prolazili slične nedounice, probleme, izazove. Od njih sam dobivala savjete koji su mo pomogli da sagledam situaciju iz drugačije perspektive, te ohrabrenje za djelovanje. Iz zahvalnosti za dragocjenu pomoć koji u su mi nesebično davali, krenula sam aktivno mentorirati druge, manje iskusne kolegice i kolege. Osjećam koliko je važno “slati dalje” iskustvo, mudrost i ohrabrenje. Istinski uživam u ulozi mentorice.

Možete li izdvojiti neku mentijku na koju ste posebno ponosni?

Sve tri mentijke koje sam imala, jednu u prvom i dvije u drugom ciklusu, su sjajne žene koje su bile u programu s jasnim potrebama i ambicijom da u mentorskom odnosu dobiju potrebnu podršku. Svaka od njih bila je u potpuno drugačijoj životnoj situaciji - jedna na rukovodnoj prekretnici u korporativnoj karijeri, druga na dugogodišnjem poslu koji ju ne zadovoljava, sa željom za stvaranje novog puta, treća nova poduzetnica s dugogodišnjom korporativnom karijerom iza sebe. Ponosna sam na svaku od njih jer su iskoristile moja pitanja, pokoji savjet i ohrabrenje, te se upustile u zahtjevne situacije i hrabro stvarale svoj put. Posebno me veselilo vodjeti sjaj u njihovim očima na kraju mentorskog programa.

Što biste rekli, što mentijkama najviše daje vjetar u leđa?

Tijekom našeg životnog puta dolazimo u razdoblja u kojima naša vjerovanja, navike i načini riješavanja problema koji su bili vrlo učinkoviti i produktivni, više ne funkcioniraju dobro. Tada imamo osjećaj da smo zapeli ili da ne vidimo kako naprijed. Upravo u takvim razdobljima mentorstvo je jako korisno. Iz vlastitog mentorskog iskustva vidim da mentijkama vjetar u leđa dajem kad im dadem okvir za dublju analizu, proširim im horizont, te pomognem da se oslobode ograničenja. Tada kreću naprijed punim jedrima.

Prijave za program kreću krajem siječnja, a program traje od sredine ožujka do sredine rujna te će se u tom će periodu mentorice i mentijke nalaziti jedan na jedan, dok će se jednom mjesečno održavati zajednički sastanci svih mentorica i mentijki. Prijaviti se može svaka žena koja je u radnom odnosu i koja želi mentorsku podršku. Prvi puta ove godine omogućen je program za studenice završnih godina studija koje se mogu prijaviti. Njima će biti dodijeljene mentorice regrutirane iz redova bivših mentjki. Veliki broj mentijki po završetku programa dobije želju postati mentorica, to im je ove godine i omogućeno, da mogu ono naučeno dijeliti s mlađim i manje iskusnijim kolegicama kojima bi dobro došla pomoć, to je i bit mentorstva.