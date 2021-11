Pogledajte kako je skupi vojni avion F-35 nespretno završio u moru

Zbog bizarne nesreće na nosaču zrakoplova Queen Elizabeth, britanski borbeni zrakoplov F-35 završio je u moru.

Britanski mediji objavili su snimku neuspješnog pokušaja uzlijetanja borbenog aviona Kraljevskog ratnog zrakoplovstva F-35B. Incident se dogodio 17. studenog ove godine kada se nosač zrakoplova nalazio negdje u Sredozemnom moru.

Prema saznanjima Sky Newsa, video je autentičan, a kao mogući razlog navode da je nešto nalik kišnoj kabanici usisano u motor zrakoplova što je dovelo do kvara.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm