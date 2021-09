Pročelnik u Virovitici i poznati tamburaš osmislili hit slikovnice za djecu: 'Sve smo financirali sami'

BiBi je veseo i zaigran lutak koji živi u slikovnici u knjižnici i ne poznaje vanjski svijet, stoga je vrlo znatiželjan i postavlja pregršt pitanja. Ponekad je zbunjen i zapanjen mnoštvom novih informacija koje saznaje o svijetu oko sebe, a često zna biti i uplašen stvarima koje vidi, čuje ili sazna pa se povlači i brani.

Luna je, pak, pametna i zaigrana djevojčica koja svakog dana poslije škole dolazi u knjižnicu čitati o svim stvarima koje je zanimaju. Unatoč tome što većinu vremena provodi s “nosom u knjigama”, nije povučena niti sramežljiva, već se lako sprijatelji i pronađe zajedničke interese. Veseli se kad shvati da je nešto novo naučila ili nekome pomogla. Odgovorima na pitanja o svijetu i životu često pomaže BiBiju, pa tako i malim čitateljima kojima u ruke dospiju priče o njoj i njezinom prijatelju lutku.

Nema hrvatskih proizvoda

Riječ je, naime, o serijalu slikovnica i lutkarsko-igranih serija “BiBi – lutak pitalica”, a čiji su idejni začetnici i autori Alen Bjelica, inače pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice, i Denis Špegelj, član popularnog glazbenog sastava Najbolji hrvatski tamburaši.

Foto: Privatna arhiva

Serijal se sastoji od dvanaest televizijskih emisija te isto toliko slikovnica, ručno slikanih i crtanih, a svaki nastavak donosi originalnu priču i tekstove te pjesmicu. Slikovnice o BiBiju su, inače, i nastale prema predlošku animirano-crtanih, odnosno igrano-lutkarskih serija koje su izradili Denis Špegelj i Alen Bjelica u suradnji s Ninom Perušić i Filipom Jurjevićem iz Zadra te ilustratoricom Anjom Brabec iz Virovitice.

– Denis i ja prijatelji smo cijeli život, a već desetak godina surađujemo na različitim projektima. Kako sam uz svog sina gledao televizijske programe za djecu i shvatio da nema puno hrvatskih proizvoda, odlučili smo sami osmisliti jedan takav projekt. Dakle, doslovce sam htio napraviti nešto za svoje dijete koje je tada imalo tri godine. Ideja se rodila točno 1. siječnja 2018. Mi ne slavimo zajedno Nove godine jer Denis uvijek svira, ali se družimo poslijepodne pa smo toga dana sjedili na kavi i započeli razvijati priču – priča Alen Bjelica, po struci profesor hrvatskog jezika i književnosti.

Već su u svibnju te godine snimili prvi serijal od dvanaest lutkarsko-igranih emisija. Udružili su snage s Filipom Jurjevićem i Ninom Perušić iz Zadra, koji su napravili konture sinopsisa i tekstove za slikovnice, a Denis i Alen još dodatno su ih razradili. Sve su financirali vlastitim sredstvima. Temelj cijele priče bile su TV emisije o BiBiju i Luni, a pojmove u njima crtala je, bojila ili od kolača izrađivala Anja Brabec, nastavnica likovne kulture u virovitičkoj osnovnoj školi.

Foto: Privatna arhiva

– Nakon emisija, napravili smo tako slikovnice i dobili zaokruženu cjelinu prvog serijala. Anja je mlada majka i sada već pripremamo novi serijal emisija i slikovnica, s novih dvanaest tema – najavljuje.

Tekstove lektorira Marija Karacsonyi.

Ili paintball ili slikovnice

Priče o BiBiju i Luni svojevrstan su vodič kroz odrastanje. Primjerice, kada upoznaje BiBija, Luna shvati da on ne zna što to znači prijatelj. Uz pomoć šaljivih primjera, igre i pjesmice ona mu zatim objašnjava što sve treba raditi kada si nekome prijatelj i što to znači prijateljstvo. U slikovnici o strahovima BiBi priča Luni o tome da je ružno spavao te se jako prestrašio. Luna mu objašnjava da se svi ljudi boje, pa tako i njezini mama i tata, ali i strah osjećaju i životinje.

Alen Bjelica pročelnik je u Gradu Virovitici. Kako ozbiljna politika i osmišljavanje dječjih slikovnica idu zajedno?

– Vrlo jednostavno. Svatko tko je imalo kreativan ima hobi u slobodno vrijeme. Uz prijatelja Denisa i projekte koje već dugo radimo zajedno, probudila se u meni ta kreativna crta. Davno sam završio glazbenu školu, no nisam dobitnik Porina ili aranžer i skladatelj kao on. Projekt dugo traje, jer ima puno posla, ali uspio sam ga uskladiti s obvezama u gradskoj upravi. Radili smo vikendima, za vrijeme godišnjih odmora, bilo je i neprospavanih noći, a tu su i ostali sadržaji. Svi moramo imati ispušni ventil: netko igra paintball ili ide na paragliding, a netko stvara slikovnice – smješka se Bjelica, ističući kako im je svima najvažnija reakcija djece.

Foto: Privatna arhiva

Nisu stali samo na emisijama i slikovnicama. Kolekciju BiBi čine i kape, majice, šalice, puzzle i jo-jo, kao i CD te USB s pjesmicama o BiBiju i Luni. Razvila se tako prava poduzetnička priča.

– Svojevrsnu kontrolnu skupinu u razvoju serijala o BiBiju činila su naša djeca, jer smo zbog njih sve to i radili, pa smo htjeli vidjeti kakve su njihove reakcije i što im treba. Oduševljeni su šalicama BiBi i svako jutro iz njih piju čaj ili mlijeko, a kako su kreativni, odnosno rado nešto slažu i boje, u tom smo smjeru krenuli i mi pa izradili puzzle i u slikovnicama ostavili prostor za bojanje – zaključuje Bjelica.