Problemi s burom: Dalmatina je u 15 godina bila zatvorena više od godinu dana

Takvih dana u godini, kad se Dalmatinom ne može kroz, niz i uz Velebit zbog bure, popriličan je broj. Hrvatske autoceste od 2008. vode preciznu evidenciju o tome koliko je puta i koliko je sati i minuta u godini zbog bure zatvorena ta dionica i za koje skupine vozila. A do kraja 2022., dakle u 15 godina, ta dionica bila je zatvorena čak 819 puta i ukupno 9019 sati i 15 minuta, dakle 375 dana, više od jedne godine. No valja napomenuti da ta zatvaranja dionice Sv. Rok nisu uvijek bila za sva vozila. Tako je za I. skupinu – motocikle, autobuse, kamione, kampere… koje vjetar lakše može prevrnuti nego automobile, ta dionica u 15 godina bila zatvorena 4393 minute i 49 sati, dakle ukupno 183 dana. Za sve skupine vozila ta dionica je od 2008. do 2022. bila ukupno zatvorena 4625 sati i 26 minuta, što je ukupno 192 dana. Najviše je puta u jednoj godini od Svetog Roka do Maslenice zbog bure promet bio obustavljen 2021., i to 89 puta. Najdulje u jednoj godini ta dionica bila je zatvorena 2012., i to ukupno 813 sati i 38 minuta, dakle 33 dana. Pri tome je za prvu skupinu vozila ta dionica bila zatvorena te godine 284 sata i 53 minute, a za sva vozila 528 sati i 45 minuta. Sreća je pri tome što se to događa uglavnom zimi, kad na Dalmatini nije veliki promet vozila. Nesreća je pak što neki nesavjesni vozači, kao u nedavnom slučaju, ne slušaju upozorenja da je autocesta zatvorena pa ipak krenu njome i onda zaglave pa ih drugi moraju spašavati! Prema podacima HAC-a, najjači udari bure otkad je 2003. otvorena dionica tunel Sv. Rok – Maslenica izmjereni su na lokaciji vijadukta Božići i dostizali su brzinu od oko 200 kilometara na sat. U toj tvrtki ističu da čak ni izgradnjom burobrana nije moguće u okviru realnih rješenja u takvim vremenskim uvjetima postići apsolutnu zaštitu od bure kako za osobna vozila tako još i više za ona teretna i autobuse.