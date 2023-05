Primorac: 'Ova knjiga predstavlja novi doprinos suradnji vodećih forenzičara SAD-a i Hrvatske'

U prepunoj auli Sveučilišta u Zagrebu predstavljeno je drugo izdanje knjige “Forensic DNA Application: An Interdiciplinary Perspective”, urednika prof.dr.sc. Dragana Primorca i prof.dr.sc. Mosesa Schanfielda. Prvo izdanje knjige u SAD-u je u cijelosti rasprodano, a prema riječima jednog od najuglednijih američkih forenzičara prof.dr.sc. R.E. Gaensslena, bivšeg urednika vodećeg forenzičkog znanstvenog časopisa Journal of Forensic Sciences, knjiga „FORENSIC DNA APPLICATION: AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE“, je najsveobuhvatnije djelo iz područja forenzičke genetike do sada objavljeno.