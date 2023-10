Prijeteći nožem je silovao i onda joj kazao: 'K***o, ti si za ovo kriva! Od mene si napravila sotonu'

- On i ja se znamo od mladosti. Nakon duže vremena sreli smo se 2014. Počeli smo komunicirati. Telefonom uglavnom. Rijetko smo se viđali, no primijetila sam da me na neki način počeo pratiti. U početku je to prikazivao u najboljem svjetlu. Govorio mi je kako je dobar, da mi neće ništa napraviti, da želi sa mnom biti prijatelj... Žalio se da je sam i jadan. Prvo smo bili samo prijatelji, a onda smo nakon pola godine druženja postali intimni. I od tada kreću moje patnje. Počinje me vrijeđati, ponižavati, ucjenjivati, prijeti meni, prijeti mojoj obitelji.... Počela sam se bojati i za sebe i za ljude oko sebe... Prijetio je da će ubiti ne samo mene, već sve ljude koje vidio oko mene ili sa mnom... Tjedan dana prije tog događaja, 10. rujna 2016., on nije bio u gradu. No kada se vratio, tražio je da me vidi. Kćer mi je tog dana završila u bolnici i bila sam s njom... No on je bio uporan. Zvao je. Tražio da dođem. Kako sam ja to odbijala, došao je pred bolnicu, govorio mi je da će napraviti incident... Govorio mi je "Dao bog da ti kćer umre!". Kazao je da će reći doktorici da je moja kćer narkomanka. Kazao je da mi ne smije pasti na pamet da pobjegnem...Zbog svega toga, kazala sam mu da ću doći kod njega kad vidim što mi je s kćeri.... Kasnije sam došla, a on me čekao pred zgradom. Uzeo mi je mobitel, odveo me u stan, zaključao vrata, izvadio ključ.... Opalio mi je dvije pljuske i kazao mi:

- Je l'' se tako dočekuje ljubav!?

Nisam mu se mogla usprotiviti, nisam imala mobitel, ponašao se kao zvijer... Vrijeđao me, govorio da sam k***a... Čupao me je za kosu, a onda je uzeo nož, tražio me da se skinem... Molila sam ga da prestane. No on je vikao da će me ubiti, pa sam se skinula.... On je moju odjeću bacio kroz prozor.... Gurnuo me je na krevet.... Plakala sam i molila da prestane.. No on je u jednoj ruci držao nož, prijetio je da će me ubiti ako se maknem...Kada je završio sa spolnim odnosnom kazao mi je:

- Vidiš kurvo, kurva si, ko' da je sada problem, to si zaslužila, ti si kriva, ti si me na to navela, ti si od mene napravila sotonu.... Smirio se jer sam mu podilazila. I rekla sam da ga neću prijaviti pa me je na koncu pustio - potresno je svjedočanstvo žene za čije je silovanje optužen 69-godišnji umirovljeni kriminalist.

Tereti ga se da je 10. rujna 2016. silovao ženu s kojom je bio u vezi. Kada je došla u njegov stan, uzeo joj je mobitel, zaključao je vrata, dva ju je puta udario otvorenim dlanom po licu, čupao ju je za kosu,a onda je uzeo nož sa stola. Usmjerio ga je prema njoj, tražeći da se skine pri čemu je prijetio da će je ubiti. Kada se skinula, dio njezine odjeće je bacio kroz prozor, a nju je gurnuo na krevet, cijelo vrijeme držeći nož. Prema optužnici, uz prijetnju ju je prisilio na spolni odnos, odnosno silovao ju je.

Kaznena prijava protiv njega podnesena je u prosincu 2022., a 69-godišnjak porekao da je počinio to za što ga se tereti.

- Ona je sve to izmislila. S njom sam bio u vezi od 1987. do 2016. Lažno me je prijavila za prijetnju, za što je u tijeku postupak. Lažno me je prijavila jer sam joj dao 30.000 eura na čuvanje. Planirali smo otići u Irsku, a ona mi se nakon toga više nije javila. Tražio sam je da mi vrati novac, dolazili su mi na vrata neki ljudi s oružjem.... Ja sam nju volio i nikada je nisam ozlijedio - branio se 69-godišnjak.

No tužiteljstvo mu nije vjerovalo te smatra da iz prikupljenih dokaza proizlazi to za što ga se tereti. Žrtva je dala opširan iskaz, koji je navodi tužiteljstvo, potvrđen iskazima svjedoka i vještaka. U tom iskazu navela je i da se 69-godišnjaka jako bojala, da od 10. rujna 2016. s njim nije imala spolne odnose, no da ju je nastavio zvati, tražiti da se "kod njega nacrta" kada on to zatraži. Iskazivala je da ga se bojala, te da ga se boji i danas, nije o tome što joj se događa govorila ni obitelji ni bilo kome drugome. No kako joj je nastavio prijetiti, ipak ga je negdje 2017. prijavila na policiji, a 2018. je zbog svega završila i na psihijatriji.

- No on me nastavio zvati, nisam ga se moga riješiti. Prijetio je da će ubiti mene i moju obitelj. Svaki put kada bi nazvao, trčala sam k njemu jer me stvarno bilo strah. Kada sam ga prijavila za prijetnju nisam spominjala silovanje jer sam stvarno mislila da će ubiti mene i moju obitelj. S njim sam uvijek morala paziti što ću reći, kakva mi je intonacija, a kad bi me pozvao morala sam doći, a on bi se znao skinuti do pasa i pored sebe držati nož - iskazivala je žrtva o torturi kojoj je bila izložena.

Svjedočili su i članovi žrtvine obitelji koji su iskazivali da su zbog 69-godišnjaka svi živjeli u strahu od 2017. do 2019. jer su znali da je policajac, a bojali su ga se jer im je svima prijetio, dolazio do kuće, na njihova radna mjesta.... Iz medicinske dokumentacije proizlazi da se žrtva od 2018. do 2021. liječila zbog depresivnog poremećaja uzrokovanog emocionalnim i seksualnim zlostavljanjem.

