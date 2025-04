Prije 28 godina otvoren je prvi most koji je u potpunosti hrvatskih ruku djelo – znate li tko ga je izgradio?

Na današnji dan, 8. travnja 1997. godine, tadašnji predsjednik Hrvatske, Franjo Tuđman, svečano je u promet pustio Maslenički most. Taj 377 metara dug, armiranobetonski, lučni most, iznad Novskog ždrila, koji je spojio sjever i jug Lijepe Naše, jedan je od najvećih objekata krupne infrastrukture u Hrvatskoj, ali i prvi most koji je u potpunosti djelo hrvatskih graditelja, od kamena temeljca, pa do završnih radova. Izgrađen kao autocesta, s četiri vozna traka, od kojih je svaki širok 3,5 metra, Maslenički je most i prvi autocestovni, betonski, lučni most u Hrvatskoj velikog raspona, ali i 15. most u svijetu s armiranobetonskim lukom. Projektirali su ga dr. Vinko Čandrlić, dr. Jure Radić i mr. Zlatko Šavor, sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta, investitor su bile Hrvatske ceste, a uz primjenu tada najmodernijih, svjetskih tehnologija, sagradile su ga vrijedne ruke radnika tvrtke 'Konstruktor' iz Splita.

Betoniranje luka, 377 metara dugog, 20,4 metra širokog i 92 metra visokog, novog Masleničkog mosta, počelo je nakon što su 5. i 6. rujna 1995., postavljene samopomične skele, koje su dopremljene i montirane uz pomoć naše tada najveće dizalice, 'Veli Jože'. Najavljeno je tada kako će se novi most graditi od betonskih blokova dugih pet metara. Gradnja je započela s obje strane istodobno te se predviđalo da će se za oko četiri mjeseca, betonski blokovi spojiti na vrhu luka mosta, čiji je raspon 200 metara. Ipak, kako bilježi naša arhiva, prvi su se automobili preko novog Masleničkog mosta, prevezli tek u prosincu, 1996. godine.

„U trenutku sklapanja luka, što je samo po sebi delikatno, uzdrmao nas je potres od 4,2 stupnja po Richteru, no nije napravio štetu na mostu, a za Novu godinu, 1997., doživjeli smo tako jaku buru da nismo mogli vjerovati. Uređaj je, prije nego li je i njega srušila bura, zabilježio brzinu vjetra od čak 240 kilometara na sat! Bura nam je srušila kran i dizalicu ali smo, onako nemoćni, mogli zaključiti jedino da nam je uštedio na demontaži pa smo svi zajedno nakon toga zapjevali“, ispričao je graditelj mosta, inženjer Tonči Ljubetić.

Na trasi bure

Preko novog Masleničkog mosta prvi su, 23. prosinca 1996., prošli tadašnji premijer Zlatko Mateša, ministri Jure Radić i Niko Bulić te zadarsko-kninski župan, Šime Prtenjača. No, iako je 95 posto građevinskih radova na mostu tada već bilo potpuno završeno, trebalo je još završiti radove na hidroizolaciji, postaviti zaštitnu ograda i asfaltirati kolnički trak te je najavljeno da će most biti u potpunosti dovršen za oko mjesec dana, a prilazne ceste mostu do proljeća, iduće godine, što se i ostvarilo. Od 8. travnja 1997. godine, kada je most službeno pušten u promet, pa do danas na vidjelo su ipak izašle i neke mane i nedostaci novog Masleničkog mosta.

Izgrađen na zacrtanoj trasi današnje autoceste A1, most se ujedno našao i na trasi na kojoj su česti jaki udari bure, koji dosežu i do 250 kilometara na sat. Razlog je to čestih zatvaranja mosta za promet, a situaciju tada spašava stari, čelični, Maslenički most, između Posedarja i Maslenice, koji je u promet pušten u siječnju, davne 1961., no trideset godina kasnije, tijekom Domovinskog rata, bio je srušen. Tog 21. studenoga 1991., Dalmacija je bila odsječena od ostatka Hrvatske, jer do kontinenta se moglo još jedino Paškim mostom te trajektnim vezama između Žigljena i Prizne. Nakon što je obnovljen, most je 2005. ponovo pušten u promet, te je od tada uvijek u pripravnosti da, u situacijama kada ga bura izbaci iz igre, zamijeni svog mlađeg, armiranobetonskog rođaka.