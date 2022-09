Razgovarali smo sa Srbima u Vukovaru dan nakon objave popisa. 'Penava samo proziva Srbe, zato su mnogi odselili'

I dan nakon što je Državni zavoda za statistiku iznio konačne rezultate popisa stanovništva među Vukovarcima se najviše priča o tome koliko Vukovar danas ima stanovnika, a posebno o broju pripadnika srpske nacionalne manjine. U zavisnosti od sugovornika ili društva mogu se čuti najrazličitija tumačenja ovih rezultata, kako je došlo do pada broja vukovarskih Srba, je li to realna brojka, je li broj Srba iz popisa 2011. godine bio nerealan, tko je odgovoran i sl.



- Kao i svaka druga tema kod nas i o ovome će se pričati dan dva i bit će zaboravljena. Međutim, ako politici bude odgovaralo drugačije Vukovar će ponovno danima biti tema svih medija u Hrvatskoj. Kako god želja svih nas, bez obzira na nacionalnost, je da nas se pusti na miru da živimo normalno, da se otvore radna mjesta, podignu plaće i da počnemo konačno normalno živjeti. Kada do toga dođe više nikoga posebno neće interesirati koliko u gradu živi Srba, Bošnjaka, Albanaca ili bilo koje druge manjine - kaže nam Ivan Bošnjak.