Preuzela skrb o dvojici teških bolesnika iako nije osposobljena, uzela im 7000 kn, a oni preminuli

Napuštanje nemoćne osobe krimen je koji se stavlja na teret 51-godišnjakinji koja je zbog toga optužena, a optužnicu je protiv nje podigao ODO Zlatar. Prema optužnici tereti ju se da je od 1. do 28. svibnja 2020. u jednom mjestu na području Krapinsko-zagorske županije preuzela skrb o osobi čije je zdravlje bilo narušeno.

Učinila je to iako je bila svjesna da ne ispunjava minimalne zahtjeve potrebne za adekvatnu skrb osobe narušenog zdravlja. Tražila je i uzela za to 3500 kuna, a za taj je novac primila oštećenika lošeg zdravstvenog stanja. Pri tome je bila svjesna da mu je loše, no iako je toga bila svjesna 51-godišnjakinja mu nije osigurala adekvatnu medicinsku skrb i njegu. Zbog svega toga oštećeniku se pogoršalo zdravstveno stanje te je on uslijed toga preminuo 7. lipnja 2020.

Nadalje, 51-godišnjakinja je optužena i da je od kraja travnja 2021. godine do 27. srpnja 2021. u jednom mjestu na području Krapinsko-zagorske županije, na sličan način postupila i kod prijama još jednog oštećenika. I za njegovo zbrinjavanje je uzela 3500 kuna, a kad mu se stanje pogoršalo, nije mu pružila adekvatnu zdravstvenu pomoć pa je i on preminuo 27. srpnja 2021.

Video - Ubijeni Stjepan bio je dobri duh mjesta, od njega se opraštaju i suborci: Otišao je naš Lema...