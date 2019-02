Prepucavanja na Odboru za Ustav: Nema pretpostavki za raspisivanje referenduma

Nakon višesatne rasprave, Odbor za Ustav odlučio je danas s 11 glasova za i jednim protiv (Mostov Robert Podolnjak) kako nisu ispunjene pretpostavke za raspisivanje državnih referenduma na zahtjev dviju inicijativa Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj jer nisu prikupili dovoljan broj potpisa. Ključna rasprava vodila se oko toga treba li Odbor tu odluku prepustiti Ustavnom sudu ili ne, i dok je većina tvrdila kako nema potrebe jer je jasno utvrđeno da nije prikupljen dovoljan broj potpisa, Mostov Robert Podolnjak i HRAST-ov Hrvoje Zekanović, koji su i surađivali sa spomenutim inicijativama, su govorili kako ne može Hrvatski sabor sam, bez da uputi zahtjev Ustavnom sudu, odlučiti da ne postoje formalne pretpostavke za raspisivanje referenduma jer bi onda svaka vlada i njena parlamentarna većina mogli opstruirati svaki zahtjev građana za raspisivanjem referenduma.

Na sjednici su nazočili i predstavnici tih inicijativa, no nisu dobili pravo na riječ jer, kako je rekao predsjednik Sabora Željko Reiner, to nikada nije bila praksa na njihovim sjednicama.

Iako na odboru nije da raspravlja o meritumu zahtjeva za referendume, već da utvrdi jesu li ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma, SDP-ov Peđa Grbin rekao je kako se ovdje radi o takvim inicijativa koje se ni u kojem slučaju ne mogu odvojiti od svojeg sadržaja.

- Radi se o referendumskim inicijativama koje su bile usmjerene protiv nekoliko ranjivih skupina u društvu, jedna je bila direktno usmjerena protiv žena, a druga prvenstveno protiv nacionalnih manjina. Kao predstavnik socijaldemokratske opcije u Saboru ni jednu od tih inicijativa ne mogu podržati i borio bih se protiv njih na sve moguće načine. Da su skupile dovoljno potpisa, a nisu, tražio bih od odbora da se obrati Ustavnom sudu da utvrdi radi li se o referendumima koji se smiju raspisati ili ne, i držim da bi Ustavni sud dao jasan stav da se radi o inicijativama koje idu protiv temeljnih prava i sloboda građana RH, ali i osnovnih vrednota RH. Međutim, one nisu skupile dovoljno potpisa – komentirao je Grbin podsjetivši i na dvojbe jesu li potpisi skupljani i nakon roka, na mjestima gdje se ne bi smjeli prikupljati, a u nizu potpisa, primjećuje, dokazalo se da ne postoji dvojba da su se potpisivali mrtvi, maloljetni ili nepostojeći.

- Za mene je jedino ispravno da donesemo odluku temeljem mišljenja Ustavnog suda koji je direktno prepustio Saboru odluku da utvrdimo da nemaju dovoljno potpisa i time ni uvjete za raspisivanje referenduma, dakle, predlažem zaključak da nisu ispunjene pretpostavke za raspisivanje referenduma pa se neće raspisati – kazao je Grbin.

Mostov Robert Podolnjak problematizirao je što je izvješće Vlade o provjeri potpisa, kako kaže, tri mjeseca stajalo u ladici, ustvrdivši kako bi nepristrano tijelo trebalo provjeravati potpise, a ne ministarstvo. Drži da bi Sabor trebao formirati posebno povjerenstvo koje bi ponovno prebrojalo i utvrdilo vjerodostojnost potpisa koji su proglašeni neispravnima.

- Zabrinjavajuće je da ne znamo koliko ima takvih nevaljanih potpisa vezanih uz nečitko upisane podatke? Koliko je onih s neispravnim OIB-om? Samo znamo da postoji jedna ogromna kategorija od 30 tisuća potpisa koja je odbačena, lako se zapravo može utvrditi o kojoj je osobi riječ. Ako je OIB ispravan, lako se moglo ustanoviti o kojoj se osobi radi ako je potpis nečitak. Potpuno subjektivan kriterij – kaže Podolnjak te dodaje kako bi se trebala izvršiti ponovna provjera potpisa.

- Hrvatski sabor ne može biti ovlaštenu ustvrditi da državni referendum neće biti raspisan, a da prije toga Ustavni sud o tim pitanjima nije donio odgovarajuću odluku - smatra Podolnjak koji drži kako je prava tema za raspravu činjenica da se nitko nije očitovao ni o potpisima koji nisu vjerodostojni.

HDZ-ov Branko Bačić podsjetio je da Odbor treba utvrditi jesu li ostvarene pretpostavke o raspisivanju referenduma.

- Nisam primijetio da se ijedan građanin čiji je potpis odbačen došao žaliti ili provjeriti svoj potpis. Nije prikupljen dovoljan broj potpisa. prema tome, nama je jasno da je vlada svoju zadaću odradila i utvrdila da nije prikupljen broj potpisa. Što se tiče kolege Podolnjaka, vaš je stav da Hrvatski sabor ni u kojem slučaju ne može ni raspisati ni odbiti referendum bez da pita Ustavni sud, tu niste u pravu. Već smo imali slučajeve da je Sabor raspisao referendum bez da je pitao Ustavni sud, a po vama to nije smio. U pravu ste samo u slučaju da Sabor može odbiti raspisivanje referenduma zbog merituma. Sabor nije prijemna kancelarija Ustavnog suda – ocijenio je Bačić.

Zekanović je Bačića pitao kako da provjeri netko je njegov potpis odbačen kao nevažeći, kako da to uopće zna.

Mostov Miro Bulj podsjeća da je ministar uprave Lovro Kuščević poručio da će sve učiniti da referenduma ne bude, pa usput pita tko će iz nekog mjesta u Zagori doći u Zagreb provjeriti svoj potpis.

SDP-ov Arsen Bauk koji je, podsjeća, protiv ovih referendumskih inicijativa, kaže da Vlada ne bi trebala priznati nijedan potpis gdje nije navedeno mjesto prikupljanja potpisa, ali dodaje da bi bilo dobro da su na sjednici Odbora bili predstavnici Vlade kojima bi se moglo postavljati pitanja o svim nedoumicama. HNS-ov Milorad Batinić kaže da je izvješće Vlade prihvatljivo i podržat će ga.

HRAST-ov Hrvoje Zekanović zamjerio je da nitko ne spominje izdvojeno mišljenje ustavnog suca Miroslava Šumanovića.

- Vlada je pristrana, kao i ministar Kuščević, i onda Sabor daje ministru Kuščeviću da on utvrdi jesu li potpisi vjerodostojni. Idemo vidjeti koji su to nevažeći potpisi, što s njima ne valja? Ne spominjete milijun i dvjesto tisuća ljudi koji su dali svoj potpis. Nevažeće potpise nismo vidjeli i ne znamo na koji je način Ministarstvo uz Apis njih proglasilo nevaljanim. Predstavnici inicijativa koji su tu kraj mene nisu dobili priliku govoriti na ovoj sjednici i to je sramotno. Volio bih također vidjeti i predstavnike Vlade da nam odgovore - prigovorio je Zekanović.

Nakon prepucavanja i ponavljanja sličnih teza, utvrđeno je kako nisu ostvareni uvjeti za raspisivanje referenduma, protiv je bio jedino Robert Podolnjak, dok Zekanović nije mogao glasovati jer nije član Odbora.

