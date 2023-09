Preprodaja luksuznih vozila: Preko računa prešlo 600 milijuna eura

Kriminalna skupina, koja se bavila preprodajom luksuznih automobila, pri čemu je kako se sumnja, počinila poreznu prevaru "tešku" oko 17 milijuna eura, najnoviji su "ulov" Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Španjolskoj. Tamošnja policija ovih je dana pretražila 14 pretraga kuća, stanova, automobila i poslovnih prostora na području Madrida, Badajoza, Leóna, Navarre, Biscaya i Granade.

Uhićeno je 49 osoba, blokirana su 84 luksuzna automobila, a nađena je i opsežna dokumentacija. EPPO navodi i da su zaplijenjena četiri luksuzna automobila vrijedna oko 500.000 eura, 200.000 eura u gotovini, te 500.000 eura na više bankovnih računa. Istraga, koja je sada rezultirala uhićenjem 49 osoba, pokrenuta je 2021., a sumnja se da su porezne prevare počinjenje od 2019. do 2021. Za sada se osumnjičenici terete samo za porezne prevare, no istražuje se i moguće pranje novca, s obzirom na to da su tijekom istrage prekontrolirani bankovni računi više od 200 tvrtki.

Zahvaljujući tome, istražitelji su mogli pratiti što se događa sa 600 milijuna eura koji su iz Španjolske uplaćivani na račune tvrtki u Njemačkoj i Portugalu. EPPO tvrdi da je proračun EU oštećen za oko 17 milijuna eura. Po onom što je za sada poznato, sumnja se da je kriminalna skupina osnovana u Španjolskoj kako bi se bavila kupovinom i preprodajom polovnih luksuznih automobila od tvrtki u Njemačkoj i Portugalu.

Kako ne bi plaćali PDV, koristili su se s dvije složene sheme. EPPO pojašnjava da je jedna shema uključivala prijevaru poreznog režima koji Španjolska primjenjuje kada se preko portugalskih tvrtki uvozi rabljena roba, dok su se u drugoj shemi koristile fiktivne tvrtke koje su varale na PDV-u. Automobili su se prodavali autokućama diljem Španjolske, a sumnja se i da su luksuzne sportske automobile koristili i pripadnici drugih kriminalnih skupina koje su se bavile preprodajem droge.

