Preokret u slučaju ubijene djevojčice u izraelskom kibucu: Vjeruje se da je među otetima u Gazi

Emily Hand, 8-godišnja djevojčica za koju se vjerovalo da je poginula u Hamasovim napadima na kibuce u Izraelu 7. listopada, moguće je živa i trenutno se nalazi u Gazi kao taokinja. Ove tvrdnje iznijela je njena polusestra Natali Hand koja je za izraelski RTE ispričala kako su im vlasti potvrdile kako Emily zapravo nije mrtva, već je zarobljena unutar Pojasa Gaze.

Njezin otac Thomas Hand ranije je ispričao za CNN kako su izgledali prvi trenuci nakon saznanja da je Emily poginula. Ona je, ranije je govorio otac, večer prije prespavala kod prijateljice, a to jutro kada je došlo do napada izraelske vlasti kazale su mu kako je poginula. Thomas je i tada kroz suze kazao kako mu je ''laknulo'' kada je čuo da njegova kćer poginula, smatrajući kako je puno gore od smrti ono što rade ljudima u Gazi.

