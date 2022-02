Premijerka Srbije ispričala anegdotu s Vučićem: 'Probudio me da bi pitao zašto uvozimo maline iz Maroka'

Premijerka Srbije Ana Brnabić sinoć je tijekom gostovanja u emisiji "AmiG show" otkrila brojne detalje iz svog života koje javnost nije znala, a u nekoliko navrata nasmijala je i voditelja Ognjena Amidžića i gledatelje.

Brnabić se osvrnula na svoje djetinjstvo, obitelj i način života koji vodi otkako je na javnoj funkciji, a ispričala je i nekoliko anegdota s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Aleksandra Vučića sam upoznala 2014. godine kad je postao predsjednik Srbije. Nisam htjela odbiti njegov poziv, taj koji je došao u kolovozu 2016. godine. Obitelj me pitala "kako, što", zbog svih muka koje nosi taj javni posao. Vučić je privatno super. Uglavnom pričamo o poslu, nikad nisam vidjela nekog tko je posvećeniji tome da Srbija napreduje i tko to radi s više uvjerenja i s više ljubavi od Aleksandra. On je toliko iskreno u tome, da to za njega nije posao, to je za njega život. On uvijek djeluje ozbiljno i oštro, a on je jedna duša od čovjeka, ja ne znam boljeg čovjeka od njega, ima srce najveće na svijetu i nije zlopamtilo. Njegova slabost je što bi i najgorem neprijatelju pomogao u svakom trenutku, to je lijepa osobina - istakla je Brnabić.

Zatim je ispričala jednu anegdotu sa Vučićem koju posebno pamti.

- Imamo dosta anegdota, ispričat ću vam jednu. Ja sam od onih kojih vole spavati, a sad otkako sam na funkciji moram se buditi oko pola 7, 7. Teško mi to pada. Bilo je to pred 1. maj. Krenula sam s partnericom Milicom u u krevet, a u 6 ujutro zvoni meni telefon, kaže Vučić "Je li, zašto mi uvozimo maline iz Maroka, kad imamo toliko naših malina?" Ja kažem "Kakve maline, koje maline, o kojim malinama pričamo sad"? Kaže on "Evo nešto čitam, jedem neke maline, pogledam, maline su iz Maroka, zašto mi uvozimo maline iz Maroka i kako to utječe na naš BDP?" Ja kažem "Predsjedniče ne znam, ali sad ću provjeriti". Uzmem laptop, tu je već bilo 6 i 15, okrenem Baneta Nedimovića, probudim ja njega i pitam: "Bane, reci mi zašto mi uvozimo maline iz Maroka, zašto ne koristimo naše, kako to utječe na BDP", Bane je ostao u čudu - ispričala je premijerka Brnabić.

