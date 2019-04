Pravnik i ekonomist želi od Kine stvoriti prvu industrijsku silu

Kineski premijer Li Keqiang, porijeklom iz skromne obitelji, političar je raznolike i bogate političke karijere. Obnašao je mnoge partijske, lokalne i državne dužnosti, a odbio je ponudu svoga oca, lokalnog dužnosnika KP Kine, da ga pripremi i pogura na putu prema članstvu u partiji i prema nekoj od viših pozicija na lokalnoj razini. Želio je ići svojim putem, obrazovati se i samostalno doseći mnogo više od onoga što je bio zacrtao njegov otac.

Na putu prema vrhu kineske partijsko-državne hijerarhije postao je svojevrsni tragični lik. Bio je prvi čovjek i najbliskiji suradnik bivšega predsjednika Hu Jintaa i prevladavalo je mišljenje da je upravo Li njegov nasljednik, no dogodio se obrat i umjesto njega na tu je poziciju došao sadašnji predsjednik Xi Jinping. Li Keqiang postao je premijer i drugi među najutjecajnijim ljudima kineske partije i države, a magazin Forbes dvije ga je godine zaredom uvrstio na 12. mjesto popisa najmoćnijih ljudi svijeta.

U Kini je poznat kao političar koji se zalaže za prava i dobrobit onih koji se nalaze najniže na društvenoj ljestvici i zato jer je i sam u neku ruku došao iz takve sredine. U državi je zadužen za financijsku, gospodarsku i vanjsku politiku, nacionalnu sigurnost i provođenje sveobuhvatnih i dubokih reforma.

Autor je strateškog plana „Made in China 2025.“ kojemu je cilj da Kina više ne bude samo puka tvornica u kojoj loše plaćeni radnici proizvode jeftinu robu lošije kvalitete, već da počne proizvoditi visokosofisticirane proizvode i usluge sa značajnom dodanom vrijednošću. Prvenstveno je to industrija visoke tehnologije, farmacija, automobilska industrija, IT sektor i robotika te industrija vezana uz proizvodnju zrakoplova i svemirskih letjelica.

Lijeva je ideja da se ti kineski proizvodi izrađuju od sirovina i komponenti proizvedenih u Kini, da u njihovu stvaranju sudjeluje vrhunska kineska znanost. U taj program kineske će vlasti „upumpati“ oko 300 milijardi dolara, a krajnji rezultat je da Kina postane prva industrijska sila i u tome prestigne SAD.

Li Keqiang rođen je 1955. u provinciji Anhui, gdje je završio srednju školu. Baš u to vrijeme zemlju je zahvatila kulturna revolucija, pa je završio u radnom kampu za seosku mladež. Iako je ondje iskusio i teški fizički rad, iskoristio je to kako bi stvorio pretpostavke za daljnje školovanje i napredak – upravo u tom kampu postao je član KP Kine. Diplomirao je pravo, a doktorirao ekonomiju te tijekom školovanja obnašao razne dužnosti u pomlatku KP-a. Njegova doktorska disertacija dobila je najvišu kinesku nagradu u području ekonomije.

Na partijskoj ljestvici penjao se polako i sigurno, a 1998. postao je najmlađi guverener neke kineske provincije u povijesti. Provinciju Henan od siromašne zabiti pretvorio je u mjesto u koje su svi željeli investirati. Postao je čovjek od povjerenja predsjednika Hu Jintaa. U politbiro ušao je 2007., a godinu kasnije izabran je za vicepremijera. Tadašnji premijer Wen Jibao povjerio mu je izuzetno važne i osjetljive poslove. Premijer je postao 2013.

