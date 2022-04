Premijer Plenković: U petak će se izglasati novi ministri. Odgovorio i na optužbe Zaharove

U HDZ-u je održana sjednica predsjedništva nakon koje je premijer Andrej Plenković dao izjavu za medije.

- U petak će se izglasati novi ministri, o detaljima ćemo nakon sastanka s parlamentarnom većinom - rekao je premijer Plenković no nije želio otkrivati imena. Kazao je samo kako će se ovaj tjedan sastati s koalicijskim partnerima.

- Sutra će doći do malog povećanja cijena goriva. To je sve dio onoga što se zbiva na tržištima, ali smo smanjivanjem marži, trošarina, biokomponente utjecali na smanjivanje cijena, bez toga bi bile veće dvije kune - kazao je.

Komentirao je izbore u Sloveniji.

- Više bih komentirao aktere iz Hrvatske, kao što Grbin vrijeđa Janšu koji je učinio puno više za hrvatsko-slovenske odnose od mnogih drugih - rekao je Plenković.

Upitan je o novim detaljima o ministru Paladini.

- On je postao ministar prije mjesec dana, sve što se tiče njegovih privatnih poslova prije nego je postao ministar, je na njemu da rješava. Izvidi ne znače ništa, to znači da se nešto izviđa. Ako netko podnese kaznenu prijavu, zadaća DORH-a je da te navode provjeri, to se zovu izvidi - rekao je i dodao kako ne vidi vlastitu odgovornost njegovim odabirom.

- Imamo situaciju da nam je trebala osoba koja će dinamizirati proces obnove, njegova zadaća je to, a ovo drugo će sam rješavati - dodao je.

Upitan je hoće li se susresti s predsjednikom Milanovićem na obljetnici Bljeska.

- Bezobzirno je izvrijeđao Vladu, cijeli HDZ- On je u funkciji orkestriranog udbaškog poslušnika, koji optužuje mene, mog oca koji je umro prije nekoliko tjedana, optužuje da je udbaš, a da sam ja nasljednik udbaša. Sve je to sasuo u medije u Jasenovcu, sasvim primjereno, na dostojanstven način... Tu je riječ o modelu gdje se našao u poziciji za koju je htio da se nađe i sad ne zna kako da se iz toga izvuče nego napada druge, HDZ, mene... Uloga predsjednika države je da brine o skladnom funkcioniranju institucija, a ne da ih destabilizira. Prošlo je više od 60 dana otkad sam uputio da se sastane vijeće za nacionalnu sigurnost, a što on radi? Bojkotira. Iznosi proruske stavove i antiukrajinske stavove i čini veliku sramotu Hrvatskoj u međunarodnoj zajednici. Ja sam rekao, država će funkcionirati, sad ćemo se sastajati još manje. Nećemo dopustiti da laži postaju istina.

Upitan je i o reakciji glasnogovornice ruskog ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove koja je Hrvatsku optužila za rusofobiju zbog odbijanja organiziranja leta za protjerane ruske diplomate.

- Ti ljudi su napustili Hrvatsku, letjeli su preko Beograda, nema tu nikakve rusofobije, ima vrlo jasan politički stav Hrvatske - kazao je premijer.