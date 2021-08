Premijer danas s generalima za koje BiH traži progon

Premijer Andrej Plenković primit će danas, zajedno s potpredsjednikom Vlade Tomom Medvedom i ministrom pravosuđa Ivanom Malenicom, hrvatske vojne zapovjednike za koje je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine od Hrvatske zatražilo preuzimanje kaznenog progona vezanog uz operaciju Bljesak. Što premijer konkretno kani priopćiti generalima i drugim visokim časnicima protiv kojih se traži kazneni progon, jučer se nije moglo doznati, a nagađati nisu htjeli ni generali. Neslužbeno se među njima moglo čuti tek kako je pomalo neobično da ih se u Vladu zove tek šest dana nakon što je Hrvatskoj stigla zamolnica tužiteljstva BiH. Iz Banskih dvora u javnost su u međuvremenu službeno odaslane umirujuće poruke kako će Hrvatska zaštiti svoje vojne zapovjednike i nacionalne interese, ali i one neslužbene kako bi se generali trebali suzdržati od javnog komentiranja zahtjeva iz BiH, na što generali uzvraćaju – lako je govoriti kada se radi o tuđoj koži.

Pokušaj suđenja Bljesku

– Nije gotovo dok nije gotovo – komentirao nam je jučer jedan od osumnjičenih zapovjednika, uvjeren kako zahtjev tužiteljstva BiH nije dobronamjeran te kako se radi o pokušaju da se sudi čitavoj vojnoj operaciji.

Podsjetimo, o ovim potezima tužiteljstva BiH prvi je u javnosti progovorio predsjednik Zoran Milanović, podsjetivši na zaključak kojim je njegova Vlada 2015. godine odlučila da se po sličnim zahtjevima iz BiH neće postupati. A to bi značilo da bi Hrvatska ove zahtjeve trebala odbiti a priori, ne provodeći po njima nikakav postupak. Za političku reakciju javno su se zauzeli i sami generali, no iz Ministarstva pravosuđa u međuvremenu je poručeno da njihove službe proučavaju dostavljenu dokumentaciju kako bi utvrdile postoje li zapreke da se ona proslijedi DORH-u. Tu odluku Ministarstvo do jučer nije donijelo. Poručili su nam tek kako se dokumentacija još uvijek analizira, no iz onoga što su zadnjih dana neslužbeno govorili izvori bliski Vladi, u Banskim dvorima nisu skloni da se a priori odbije suradnja na pitanju ratnih zločina, posebno kad se uzme u obzir da je riječ o optužbama koje nitko relevantan u Hrvatskoj, a ni u BiH ne smatra ozbiljnima.

Da je tomu tako, govore, među ostalim, i izjave Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, koji smatra da tužiteljstvo te države nema pravnu osnovu za pokretanje postupaka protiv zapovjednika iz operacije Bljesak, ali i reakcija udruge Majke enklave Srebrenica i Žepa, koja je BiH tužiteljstvu poručila kako bi se, umjesto hrvatskim generalima, trebalo baviti procesuiranjem zločina počinjenih na području BiH.

Načelo vladavine prava

Plenković je najavio je da će zapovjednicima na današnjem sastanku objasniti ono što je Vladi u ovom trenutku poznato, a nakon toga će, kaže, donositi odluke kojim koracima zatvarati ovo pitanje. Poručio je kako će se Hrvatska pritom voditi načelom vladavine prava.

– Svaki potez koji radimo treba biti utemeljen na zakonu i na međunarodnim sporazumima koje imamo – istaknuo je premijer, što bi značilo kako ni osobno nije sklon da se čitava stvar završi na pukom političkom odbijanju suradnje. A to znači da će se postupak vjerojatno prepustiti DORH-u, koji je već u više navrata odbio slične zahtjeve iz BiH.